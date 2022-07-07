هنا الزاهد تفضح المتحرش بشقيقتها.. والشرطة تلقي القبض عليه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استنجدت الفنانة المصرية هنا الزاهد عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي بالشرطة، بعد تعرض شقيقتها الصغرى نور الزاهد للتحرش.

ونشرت صورة الشخص الذي اتهمته بالتحرش عبر خاصية القصص المصوّرة (ستوري) الملحقة بحسابها الخاص على “إنستغرام”، مضيفةً قولها: “طيب دلوقتي الراجل ده متحرش واقف في مول مصر عمال يتحرش بالبنات وحاجة في منتهى قلة الأدب! مرحمش حتى أختي الصغيرة من المعاكسات والكلام الزبالة وعمّال يغمزلها وحاجة تخدش حياء أي بنت”.

وأضافت: “كانت واقفة عند البنك هي ووالدتي فزعقوا فيه يروح مبجح فيهم ويقل أدبه ويقول أنا معملتش حاجة ومجتش جمبها، والناس حواليه عادي جداً، مفيش راجل واحد بس عايز يتكلم! طلبنا النجدة ويا رب يكون في استجابة سريعة عشان نقضي على الأشكال الزبالة دي”.

وألقت الشرطة القبض على المتهم الذي تحرش بنور الزاهد خلال وجودها بالقرب من أحد المراكز التجارية الشهيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة.