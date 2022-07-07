آخر تطورات الحالة الصحية لـ”توتا”.. غادر المستشفى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: غادر نجم مسرح مصر، الفنان محمد عبدالرحمن، المستشفى خلال الساعات الماضية بعد خضوعه لعملية جراحية عاجلة، وهي عبارة عن “قلب مفتوح”.

وأوضحت شقيقته في تصريحات صحفية أنه ظل تحت الملاحظة عقب خروجه من غرفة العمليات، حتى شهدت حالته تحسناً ملحوظاً، وفقاً لتصريح الأطباء.

وأكدت أنه يوجد حالياً بمنزله، وحالته مستقرة للغاية، لكن نصحه الأطباء بالراحة التامة خلال الفترة المقبلة، مع عدم إجهاد نفسه في العمل.

وكانت شقيقته قد أثارت قلق جمهوره منذ أيام بعد أن طالبتهم عبر “فايسبوك” بالدعاء له، حيث كان موجوداً وقتها بغرفة العمليات، فانهالت دعوات محبيه وزملائه الفنانين، متمنين له الشفاء العاجل.

وكان عبدالرحمن قد بدأ في تصوير فيلم جديد بعنوان “الدعوة عامة”، من بطولة أحمد الفيشاوي، أسماء أبو اليزيد، الذي يعد التعاون الثاني له مع المؤلفين أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، بعد فيلم “الخطة العايمة”، من إخراج وائل فرج.