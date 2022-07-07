حقيقة الخلاف بين شريف منير وابنته.. ألغى متابعتها على إنستغرام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار حول إلغاء الفنان شريف منير متابعة ابنته أسما، عبر حسابه الشخصي في “إنستغرام”، حيث أرجع الكثير من المتابعين السبب الى خلاف حاد نشب بين الأب وابنته.

وفي أول رد له على تلك الأخبار، نفى شريف منير أن يكون قد ألغى متابعة ابنته أسما من على “إنستغرام”، مؤكداً في تصريحات صحافية أن ما أشيع من أخبار عارٍ من الصحة، ومبدياً استنكاره الشديد لتداول تلك الأخبار والتدخل في الحياة الخاصة للنجوم.

وتعود القصة عندما قدّم شريف اعتذاراً لابنته أسما، وشارك فيديو لأغنية مدحت صالح وعفاف راضي “أجمل بنوتة”، بسبب موقف حدث بينهما، وتضمن الفيديو مواقف جمعته مع ابنته وصوراً وفيديوهات قصيرة مجمّعة، وكتب معلّقاً عليها: “أنا منزّل الكليب ده علشان بصالح أسما… بنتي وحبيبتي… لأني كنت مزعلها… متزعليش مني يا أسما… أنا فعلاً كنت بايخ”.

لتردّ عليه أسما قائلةً: “هي دي تقريباً علاقتي أنا وأبويا ناقر ونقير، أبويا برج الثور وأنا برج الحمل الاثنين طيبين بس سخنين ومتسرعين، عايزة أحكي لكم على موقف مهم جداً وأثر فيا، أبويا عمل حاجة إمبارح علمتني حاجات كتير أوي، للي ميعرفش كان في سوء تفاهم كدا وكنت زعلت شوية منه، فجأة لقيته منزّل ڤيديو عنده على الإنستغرام بيطيب خاطري وبيقولي ما تزعليش قدام كل الناس، طبعا أنا كنت طايرة من الفرحة ونسيت أصلاً إني كنت في يوم زعلانة لأنها حركة في منتهى الجمال والحنية والطيبة، وكمان علّمتني كتير أوي وده اللي خلاني أحكي الموضوع”.