نادر الأتات يحقق مليون مشاهدة بـ”الضيعة”.. النجاح من اليوم الأوّل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية النجم اللبناني نادر الأتات الجديدة مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بعنوان “الضيعة”، أكثر من مليون مشاهدة بعد 24 ساعة فقط من صدورها على قناة الشركة الرسمية في موقع “يوتيوب”.

واستطاعت أن تتحوّل الأغنية بعد ساعات من صدورها إلى حديث المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ تلقى نادر الأتات الكثير من التعليقات التي أثنت على فكرة الأغنية والكليب، فأكد عدد كبير من الناشطين أن قصة العمل عكست حالة اجتماعية نعيشها والتغيير بالعادات التي نعتز بها بسبب التطور والحداثة، مع رسالة واضحة إلى ضرورة أن يبقى للضيعة أصالتها ومحبتها وأن يحافظ أبناء القرى على القيم التي تربوا عليها أينما كانوا في العالم.

ومنذ صدور الأغنية تنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام” و”فيسبوك” و”تيك توك” فيديوهات لناشطين يظهرون من خلالها في قراهم حيث ولدوا وترعروا، ويعيد نادر الأتات من جانبه نشر هذه الفيديوهات عبر خاصية “الستوري” في حسابه بموقع “إنستغرام”.

أغنية “الضيعة” من كلمات وألحان حسام خوري وتوزيع فادي جيجي، والكليب حمل توقيع المخرج زياد خوري، وشاركت في بطولته إلى جانب الفنان نادر الأتات، الممثلة السورية رواد عليو في قصّة مؤثرة تعكس الحنين إلى طيبة أهل “الضيعة” وصفاتهم وكيف تغيرت الأحوال وتبدلت القيم والمبادئ.

يذكر أن الأغنية تركت أثرًا طيبًا عند الجمهور الذي تفاعل بشكل كبير معها، وتلقى نادر الأتات الكثير من التعليقات على صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي من المتابعين الذين عبّروا عن إعجابهم بالأغنية.