تامر حسني يكتسح يوتيوب ويتصدّر في ساعات.. “هدلعني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح النجم المصري تامر حسني أغنية “هدلعني” من فيلمه الجديد “بحبك” عبر قناته الرسمية بموقع “يويتيوب”. والأغنية من كلمات تامر حسني نفسه وألحانه بمشاركة مودي منير وتوزيع جيزو.

فور صدورها تركت أغنية “هدلعني” أثرًا طيبًا عند الجمهور الذي تفاعل بشكل كبير معها، إذ حققت انتشارًا واسعًا على مواقع ”تيك توك”، و“إنستغرام”، و”فيسبوك” في فيديوهات لعدد كبير من الناشطين يظهرون من خلالها وهم يقومون بحركات تعبيرية وخطوات راقصة تترجم كلمات الأغنية التي تحمل جرعة زائدة من الأمل والطاقة الإيجابية.

واستطاع تامر حسني أن يكتسح قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر “يوتيوب”، إذ تصدّر فيديو أغنية “هدلعني” الترند في مصر والسعودية والإمارات والمغرب ولبنان وعدد من البلدان العربية، كما اقتحم هاشتاغ اسم الأغنية “#هدلعني” محرّكات البحث ولائحة الهاشتاغات الأكثر تداولاً على موقع تويتر.

جاء فيديو الأغنية مليئاً بالأحداث المشوقة، وتبين من خلاله دخول تامر حسني، بطل العمل في قصة حب تجمعه بفتاتين الأولى “ياسمين” (هدى المفتي)، والثانية “حبيبة” (هنا الزاهد)، إلى جانب وجود مواقف كوميدية جمعت تامر بالفنان حمدي الميرغني في أكثر من مشهد.

يذكر أن فيلم “بحبك” هو من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسني، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، أحمد عزمي، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين،