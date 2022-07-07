شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الحكيم تتلقى عزاء والدتها اليوم فى مسجد الشرطة بصلاح سالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى الفنانة ريهام عبد الحكيم مساء اليوم الخميس عزاء والدتها بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة بطريق صلاح سالم.

ونشرت ريهام عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "بسم الله الرحمن الرحيم؛ تتلقي أسرة الفنانة "ريهام عبد الحكيم" واجب العزاء علي روح والدتها الخميس الموافق 7/7 بمسجد الشرطة بصلاح سالم عقب صلاة المغرب".

كانت قد اعلنت الفنانة ريهام عبد الحكيم مساء أول أمس عن وفاة والدتها، عبر حسابها فيس بوك، وفاة والدتها، وعلقت قائلة: انتقلت إلى رحمة الله أمي وحبيبتي سبب وجودي وأطيب قلب في الدنيا وأغلي ما لدي، صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد الحصري بالسادس من أكتوبر، اللهم تغمدها برحمتك وتقبلها قبولا حسنا وأسكنها فسيح جناتك.. فضلا اذكروها في دعائكم في هذه الأيام المفترجة.. لا أراكم الله مكروهآ في عزيز لديكم".

يذكر أن المطربة ريهام عبد الحكيم مؤخرا أحيت حفلا غنائيا بقيادة المايسترو أحمد عامر، ضمن فعاليات آخر أيام مهرجان السويس للموسيقى والغناء والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وقدمت عددا من أغانيها، منها عاشق سارح في الملكوت وبالورقة والقلم وفيها حاجة حلوة، كما قدمت أغاني لمطربي الزمن الجميل منها يا حبيبتي يا مصر ومالي وأنا مالي وأما براوة وعيني يا عيني على العاشقين.