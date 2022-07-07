شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يحيى حفلاً غنائيًا بنادى الاتحاد السكندرى فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم مصطفى قمر حفلا غنائيا فى مسقط رأسه بمدينة الإسكندرية، وذلك بنادى الاتحاد السكندرى يوم الثلاثاء 12 يوليو، والذى يوافق رابع أيام عيد الأضحى المبارك، بفرع النادى بمنطقة سموحة.

وقال مؤخرًا النجم مصطفى قمر لـ"الخليج 365" إنه يحضر حاليًا لأكثر من مشروع فنى من ضمنهم ألبوم يتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، ويحمل عددًا من المفاجآت، كما يحضر لفيلم سينمائى سوف يكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تحضيراته للجزء الثانى من مسلسل "فارس بلا جواز" .

وكان قد قال النجم مصطفى قمر لـ"الخليج 365"، إنه يجهز لأغنية جديدة من ألحان محمد يحيى، ومن المقرر الإعلان عنها فى القريب العاجل، عقب تسجيلها مباشرة.