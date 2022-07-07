لن تصدّق من هو والد حسين الإمام؟.. نجم مصري شهير جدًا من الزمن الجميل! – شاهد قوة الشبه بينهما

كتب امير فتحي في الخميس 7 يوليو 2022 08:43 صباحاً - مازال بحر الفن يرمي علينا من حين لأخر عدد من الجواهر الثمينة والتي تكون بمثابة أسرار ومفاجآت تكشف لأول مرة، وكنا ومازلنا ننشر لكم هذه الأسرار والمفاجآت.

ومفاجأة اليوم بشأن الفنان الراحل حسين الإمام، فاتضح أنه ليس الفنان الوحيد في أسرته، ولم نقصد بذلك شقيقه مودي الإمام أو زوجته سحر رامي، لا بل أنه ابن نجم مصري كبير من كبار نجوم زمن الفن الجميل.

من هو والد الفنان حسين الإمام؟

إنه حسن الإمام وهو مخرج مصري شهير راحل حاصل على جوائز مصرية وعالمية. رصيده في الإخراج السينمائي يصل إلى مئة واثنين فيلم. وهو يُعتبر من أهم مخرجي السينما المصرية طوال تاريخها. لُقِب بألقاب كثيرة نظرًا لنجاحاته الكبيرة في السينما المصرية منها مخرج الروائع وصانع النجوم

حسين الإمام ووالده المخرج حسن الإمام

من أفلام المخرج حسن الإمام «سلطانة الطرب»، و«حكايتي مع الزمان»، و«أميرة حبي أنا»، و«هذا أحبه وهذا أريده»، و«بائعة الجرائد»، و«هو والنساء»، و«بديعة مصابني»، و«بنت بديعة»، و«بمبة كشر»، و«الخرساء»، و«التلميذة»، و«شفيقة القبطية»، و«صائدة الرجال»، و«زوجة من الشارع»، و«لن أبكي أبدًا، و«لواحظ»، و«امرأة على الهامش»، و«الراهبة»، و«ألف ليلة وليلة».

المخرج حسن الإمام

وبالرغم من الرصيد السينمائي الكبير الذي تركه المخرج حسن الإمام، إلا أنه تم اختيار ثلاثة أفلام فقط ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996 وهم: (الخطايا، بين القصرين، خلي بالك من زوزو).

المخرج حسن الإمام

من هو حسين الإمام؟

ولد الفنان متعدد المواهب حسين الإمام في القاهرة عام 1951 لعائلة فنية بإمتياز. والده المخرج الكبير حسن الإمام وأخيه هو الفنان مودي الإمام. متزوج من الفنانة سحر رامي وله منها ولدان هما يوسف وسالم.

درس في كلية الفنون الجميلة وكان لديه ميول كبيرة للغناء والتمثيل فما كان من والده حسن الإمام إلا أن أشركه في عدة أفلام من إخراجه خلال فترة السبعينات منها فيلم “السكرية”، فيلم “بمبة كشر”، فيلم “وانتهى الحب”، فيلم “بديعة مصابني”، فيلم “دعاء المظلوم”، فيلم “حب فوق البركان” وغيرها الكثير.

سافر حسين الإمام إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق حلمه في تشيكل فرقة روك وبقي هناك في مدينة شيكاغو حيث كون فرقة مع أخوه مودي الإمام ثم قرر الأخوان العودة إلى مصر لغناء ما يقولونه بالإنكليزية ولكن بلغة عربية.

شكّل حسين ومودي الإمام فرقة “طيبة” عام 1980 وأطلقوا العديد من الألبومات التي نجحت بشكل كبير بين الشباب في ذلك الوقت.

واستمر حسين في سنوات الثمانينات بالتمثيل في عدة أعمال فشارك في فيلم “لا تظلموا النساء”، فيلم “السلخانة”، فيلم “عسل الحب المر”، فيلم “الثعابين”، فيلم “المطارد”، فيلم “التوت والنبوت” وفيلم “الفريسة”.

عام 1990 خطى خطوة فنية جديدة بتأليفه أغاني لغيره من الفنانين أولها كان في فيلم “كابوريا” لأحمد زكي وشارك في التمثيل فيه ونجح الفيلم والأغاني بشكل كبير.

وتابع في هذا المجال فشهدت التسعينات العديد من مشاركاته في تأليف أغاني الأعمال وأفلام والتمثيل فيها منها فيلم “القاهرة منورة بأهلها”، فيلم “حكايات الغريب”، فيلم “أيس كريم في جليم”، فيلم “مغلف بالشوكولاتة”، مسرحية “باللو باللو”، فيلم “كراملة”، فيلم “صمت الخرفان”، فيلم “استاكوزا”، فيلم “يا دنيا يا غرامي”، مسلسل “الشارع الجديد”، مسلسل “هوانم جاردن سيتي” الجزء الثاني، فيلم “بيتزا بيتزا”، فيلم “المهمة”، فيلم “أشيك واد في روكسي”، فيلم “الكافير”، فيلم “الوردة الحمراء” وفيلم “النمس”.

خلال سنوات الألفين شارك حسين الإمام في فيلم “ابن عز”، مسلسل “للعدالة وجوه كثيرة”، فيلم “كذلك في الزمالك، مسلسل “الكلام المباح”، مسلسل “الشيطان لا يعرف الحب”، مسلسل “أسلحة دمار شامل”، مسلسل “أحزان مريم” مسلسل “سعيد تعيس جداً جداً”، مسلسل “عاليها واطيها”، فيلم “لحظات أنوثة”، سيت كوم “6 ميدان التحرير”، فيلم “احكي يا شهرزاد”، مسلسل “كلام نسوان” وفيلم “واحد صفر”.

كان يستكمل دوره في مسلسل “كلام على ورق” مع المخرج محمد سامي حين وافته المنية إثر أزمة قلبية حادة في 17 أيار/مايو 2014 ليرحل عن عالمنا بعد أن ترك بصمة واضحة في الفن وخصوصًا في الغناء والموسيقى.

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