كارلوس سانتانا يفقد وعيه على المسرح.. ويوضح ما حصل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرض عازف الغيتار الأميركي كارلوس سانتانا (74 عاماً) لعارض صحي وغاب عن الوعي مباشرةً أمام جمهوره في آخر حفلاته في ولاية ميشيغن الأميركية.

ورصدت الكاميرات اللحظات المخيفة التي مر بها سانتانا قبل أن يسارع الطاقم الطبي إلى معالجته ونقله إلى أحد المستشفيات القريبة.

وسبب حادث سانتانا حالة هلع وقلق بين الجماهير الذين انتظروا استئناف العرض قبل إبلاغهم أنه لن يعود إلى المسرح الليلة.



وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوات توثق لحظة وقوع سانتانا على المسرح ونقله على عربة بينما كان يلوح للجمهور.

وتوجه سانتانا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لطمأنة جمهوره القلق عليه، وأوضح قائلاً: “نسيت أن أشرب الماء وآكل. تعرض جمسي للجفاف وفقدت الوعي”.

وأكد مدير أعمال الفنان أنه في صحة جيدة ويحتاج إلى الراحة وأفاد بتأجيل حفلات المغني القادمة لوقت لاحق”.

ويشار إلى أن كارلوس سانتانا من أشهر عازفي الغيتار عالمياً. وقد حاز على العديد من الجوائز خلال مسيرته المهنية الطويلة وفاز 10 مرات بجائزة غرامي عن أدائه المميز وموسيقاه الاستثنائية.