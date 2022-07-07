تسريب أغنية جديدة لـ أديل.. والجمهور يطالب بنشرها كاملةً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية عن تسريب مقطع من إحدى أغاني الفنانة العالمية أديل أمس الاثنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورجحت الصحيفة أن كلمات أغنية “But I Want To” التي لم تبصر النّور، كلمات حقيقيّة، نابعة من تجربة أليمة للمغنّية الشّهيرة أديل. فالمعروف عنها أنها تعبّر عن تجاربها الشّخصية من خلال موسيقاها وأغانيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن أديل جهّزت هذه الأغنية لتكون جزءاً من ألبومها الرّابع “30” الذي حطّم الأرقام القياسيّة بعد مرور فترة وجيزة على إصداره عام 2021.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع مقطع الأغنية المسرب، وطالب الفنانة بنشر الأغنية كاملةً. ورأى كثيرون أن الأغنية تعبّر بوضوح عن مشاعر جياشة وتجارب صعبة مرت بها أديل.

وتجدر الإشارة إلى أنّ أديل انفصلت سنة 2019 عن زوجها السّابق ووالد ابنها، سيمون بعد زواج دام سنة واحدة فقط. وطلبت في نيسان (أبريل) سنة 2020 من الصّحافة احترام خصوصية علاقتها به علماً أنها عبّرت في ألبومها “30”، عن شعورها بالإحراج وعن المشاعر التي رافقتها طيلة تلك الفترة.

كما عبرت المغنية في ألبومها الثّاني “21” عن حبيبها الذي جمعتها به علاقة طويلة انتهت قبل زواجها.