نسرين طافش.. “زوجي يعالج بالطاقة التي يستمدها من الله”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة السورية ​نسرين طافش، أن زوجها الدكتور شريف الشرقاوي يعمل في العلاج بالطاقة.

وتحدثت نسرين عبر حسابها على إنستغرام عن تجربتها في العلاج بمركز الدكتور الشرقاوي، وقالت إن لديه خبرات تعود لسنوات عدة في ممارسة العمل، وبرأيها أن العلاج هو استمداد النور أو الطاقة من الله، فيصبح المعالج بطاقة اتزان تؤثر عليه بشكل إيجابي.

ويفيد هذا النوع من العلاج والذي يسمى بـ”الريكي” في مداواة أمراض الاكتئاب وحالات الغضب والصدمات النفسية، وعلاج الأمراض الجسدية.

وتفاعل المتابعون مع فيديو نسرين هذا، معتبرين أنها تحاول الترويج لمركز زوجها.