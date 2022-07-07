زاهي وهبي.. هذا أسوأ ما في الزواج.. مُعجب بسلافة معمار وأحبّ التعاون مع كارول سماحة  

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ الشاعر والإعلامي زاهي وهبي ضيفاً على برنامج Pop Quiz الّذي يقدّمه الإعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحة LBCI Lebanon على فيسبوك، وأجاب على مجموعة من الأسئلة السريعة.

“لولا الأمل خاب العمل، هذه حكمتي في الحياة”، يقول زاهي وهبي في بداية اللقاء. وأضاف “علينا أن نتمسّك بالأمل مهما كانت الظروف صعبة والتحديات كبيرة”.

وبالحديث عن مثله الأعلى مهنيّاً، كشف زاهي وهبي أنّه كان يستمع الى إذاعة مونتي كارلو في طفولته وكان يحبّ الاعلامي حكمت وهبي ووصفه بعبارة “أحد أشهر نجوم الإذاعة آنذاك”. أمّا على المستوى الشخصي، فاعتبر والدته المثل الأعلى بالنسبة إليه.

واختار زاهي وهبي أن يهدي كتابه الأخير “ليل يديها” للممثلة السوريّة سلافة معمار، وبرّر إجابته بالقول “أنا مُعجب جداً بتمثيل سلافة معمار وبحضورها وبالأدوار الّتي قدّمتها، فهي تتمتّع بكاريزما كممثلة وهي صديقتي أيضاً”.

واعتبر زاهي وهبي أن الأبناء هم أجمل ما في الزواج، وأجاب على سؤال “ما هو أسوأ ما في الزواج؟” مازحاً “الكرش و7 كيلو إضافية”، بالإشارة إلى أنّه اكتسب وزناً بعد الزواج.

كما قال وهبي أن أجمل ما في لبنان هو لبنان، وتابع “شو ما صار بيضلّ لبنان الو نكهة مش موجودة بأي بلد تاني. بحبّ بلدنا هو وبصحته وهو ومريض ومنعرف انو أبداً ما بيموت”. أمّا أسوأ ما في لبنان فهو الفساد برأي زاهي وهبي، وصرّح قائلاً “الفساد ناخر الدولة والمجتمع والعلاقات الانسانيّة. حقوقنا أمنيات في لبنان، حتى بتنا نفرح إذا زوّدونا بالتيار الكهربائي لمدّة ساعتين”.

بالمقابل، أعلن زاهي وهبي أنّه يحبّ التعاون فنيّاً مع الفنانة كارول سماحة، فهي قادرة أن تغنّي من قصائده بقالب شبابي وعصري.