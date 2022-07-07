شكرا لقرائتكم خبر عن إلى عرفات الله.. كتبها شوقى للخديوى والإذاعة رفضت تسجيلها بصوت أم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "إلى عرفات الله ياخير زائر ..عليك سلام الله فى عرفات" ..هذه الأغنية التى أصبحت علامة من علامات الحج ويوم عرفة يستمع إليها المسلمون فى بقاع الأرض فتترقرق الدموع وتهفو الأرواح شوقاً لزيارة بيت الله الحرام وأداء فريضة الحج والتى غنتها كوكب الشرق أم كلثوم فأصبحت أشهرأغانى الحج وأجمل ما يصف هذه الرحلة المقدسة ومشاعر الحجاج وشوق سائر المسلمين لأداء هذه الفريضة.

وقد يتعجب الكثيرون حين يعرفون قصة هذه الأغنية التى لم تكن كوكب الشرق أول من غنتها، بل سبقتها المطربة نجاة على بغنائها.

فهذه القصيدة كتبها أميرالشعراء أحمد شوقي عام 1910، وأهدها للخديوى عباس حلمي الثاني الذى ربطته به علاقة صداقة قوية ودعاه الخديوى لمرافقته فى رحلة الحج ولكن شوقى اعتذر متعللاً بضعفه وعدم قدرته على السفر، وكتب هذه القصيدة وأهداها للخديوى، وكان مطلع القصيدة التى تكونت من 63 بيتاً يقول : "إلى عرفات الله يابن محمدٍ عليك سلام الله في عرفات»، وتضمنت اعتذار شوقى عن السفر الذى خيره الخديوى هل يكون بالبحر أم البر قائلاً:" دعانى إليك الصالح ابن محمد فكان جوابى صالح الدعواتِ..وخيرنى فى سابحٍ أو نجيبةٍ إليك فلم أختر سوى العبراتِ..وقدمت أعذارى وذلى وخشيتى وجئت بضعفى شافعا وشكاتى.. ويا رب هل تغني عن العبد حجة وفي العمر ما فيه من الهفوات".

وفى عام 1949 اختارت المطربة نجاة على هذه القصيدة لتغنيها، وبالفعل لحنها الموسيقار عبدالفتاح بدير وسجلتها للإذاعة فى نفس العام، وفى عام 1951 أعجبت أم كلثوم بالقصيدة وأرادت غنائها، ولكن بلحن غير الذى وضعه عبدالفتاح بدير فأسندت اللحن إلى الموسيقار الكبير رياض السنباطى، وذلك بعد أن طلبت من الشاعر أحمد رامي تغيير بعض الكلمات للخروج بالنص من الخاص إلى العام، ولتعديل بعض الأبيات التى تمدح الخديوى وتصف موكبه ، فعدل رامى مطلع القصيدة من :"إلى عرفات الله يا بن محمد"، لتكون "إلى عرفات الله يا خير زائر"، واختار 25 بيتاً من القصيدة ، بزيادة 12 بيتاً عن الأبيات التي اختارتها نجاة على.

ولكن الغريب أن الإذاعة رفضت فى البداية تسجيل أغنية إلى عرفات الله مرة ثانية بصوت أم كلثوم لأنه سبق وسجلتها زميلتها نجاة على ودفعت الإذاعة أجر اللحن والكلمات والتسجيل ، وأكد مسئولى الإذاعة أنه ليس من حق أم كلثوم أن تعيد تسجيل القصيدة ، خاصة وأنها كانت وقتها نقيبة الموسيقيين ، ولكن استأذنت أم كلثوم زميلتها نجاة على لغنائها كما أقنعت مسئولى الاذاعة وتم تسجيل القصيدة.

وفي عام 1963 صورت كوكب الشرق أغنية إلى عرفات الله للتلفزيون بطريقة الفيديو كليب، الذى صممه شادي عبد السلام، وصوره وحيد فريد، وأخرجه أحمد بدرخان.