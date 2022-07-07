أحدث ظهور للفنانة نهلة رأفت زوجة شقيق الزعيم عادل إمام.. إحتفلت بخطوبة إبنتها لن تصدق جمالها!

كتب امير فتحي في الخميس 7 يوليو 2022 05:55 صباحاً - تحرص الجماهير المصرية والعربية بشكل شبه يومي على الاطمئنان على صحة الفنان عادل إمام، ودائمًا ما يخرج شقيقه المنتج عصام إمام، أو أحد من أسرته للرد وتوضيح آخر مستجدات الزعيم، وفي أحدث ظهور لشقيقه وهو يحتفل بخطوبة إبنته لم يحضر الزعيم ما أثار التكهنات حول تـدهور صحته

وشهد الحفل أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نهلة رأفت زوجة عصام إمام، والتي لم تتغير كثيرا وكانت قد اعتزلت قبل سنوات طويلة، وآخر أعمالها عام 1997.

واشتهرت نهلة رأفت خلال فترة التسعينيات وشاركت في أعمال عديدة منها أفلام “مولد نجم” و”حكايات الغريب” ومسلسلات “ناس ولاد ناس” و”قلب الأسد” و”سر الأرض” وآخر أعمالها “شيء من الحنان” .

تامر حسني يحيي حفل خطوبة إبنة شقيق الزعيم

وأحيا الفنان تامر حسني حفل خطوبة إبنة شقيق الزعيم وشارك الجمهور بصور من الحفل ليهنئ العروسين.

وكتب تامر حسني: ألف مبروك محمود وفرح عصام إمام الخطوبة، كبرتي يا فروحة مليون مبروك، لازم تشوفي فرحة بباكي ومامتك بيكي وبخطيبك العسل كانت عامله إزاي ربنا يخليكوا لبعض.

وفرح عصام إمام لديها شقيقة أكبر منها وتدعى “نور عصام إمام” تعمل في مجال تصميم الأزياء والملابس الجاهزة.

من هي نهلة رأفت ؟

نهلة رأفت من مواليد 27 فبراير سنة 1963، إعتزلت نهلة التمثيل من سنين طويلة بعد زواجها من المنتج عصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام وعندها بنتين منه وهما ” نور وفرح، وبالرغم من إعتزالها إلا إنها من وقت للتاني بتحب تحضر المناسبات اللي بتخص نجوم الفن.

وشاركت في كتير من المسلسلات والسهرات التليفزيونية و المسلسلات اللي عرفها بيها الجمهور من أهمها “صباح الخير يا جاري” ومسلسل “ليه يا زمن”، أما أكثر عمل إشتهرت بيه نهلة رأفت وكان نقلة كبيرة بالنسبالها هو فيلم “حكايات الغريب” مع الفنان الكبير محمد منير.

ومن أهم مسلسلاتها ” أنا وأنت وبابا في المشمش ، قلب الأسد ، الحب في عصر الجفاف، عشاق لا يعرفون الحب “. وكان آخر مسلسل ليها هو ” شيء من الحنان ” سنة 1997، وشاركت فى افلام مميزة زي،”شقة الأستاذ عليوة ” ، جواز في السر ، أيام التحدي ، مؤخر صداق “.

وقد قدمت الفنانة نهله رأفت العديد من المسرحيات في فترة الثمانينيات وبداية فترة التسعينيات من القرن العشرين، حيث قامت بالاعتزال بعد إعلان زواجها من المنتج المصري عصام إمام.

أسباب اعتزال الفنانة نهلة هو زواجها من المنتج عصام أمام شقيق الفنان والزعيم “عادل أمام”، على الرغم من اعتزالها ألا أنها تحرص على المشاركة في بعض المناسبات التي تخص النجوم.

ومن أهم الحفلات التي ظهرت فيها “سحور نقابة المهن التمثيلية” والعرض الخاص لفيلم خيـانة مشروعه، ومؤخرًا ظهرت برفقة زوجها، في أولى عروض مسرحية “شمسية وأربع كراسي” التي قدمها الفنان أشرف عبدالباقي في الساحل الشمالي.

الزعيم عادل إمام يستعد لبطولة فيلم «الواد وأبوه»

على جانب آخر، أعلن المنتج الفنّي عصام إمام عودة الزعيم للسينما مجددًا من خلال فيلم “الواد وأبوه” بمشاركة ابنه محمد إمام والعمل سيكون من إخراج رامي إمام.

وقال عصام إمام، في مداخلة هاتفية لبرنامج mbc trending إن العمل عائلي يدور في إطار كوميدي حول فكرة العلاقة بين الأب والأبن في الوقت الحالي، وبه العديد من المعاني التي تمس الأسرة وهذا أكثر ما شجعني لإنتاج العمل.

وأشار إلى أنه لم يستقر على ترشيح بطلة للمشاركة في الفيلم بشكل نهائي، لافتًا أن سيتم عقد جلسات عمل مع الزعيم بشكل كثيف خلال الفترة المقبلة.

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