الظهور الأول لإبنة الفنانة بدرية طلبة المحجبة.. والجمهور: مش معقول الشبه ده!

كتب امير فتحي في الخميس 7 يوليو 2022 05:55 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية ​بدرية طلبة​، لأول مرة صورة لإبنتها ​”هايدي سالم”​ عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي.

وعلّقت بدرية طلبة على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” قائلة: «بنت قلبي وروحي بنت عمري ماما أجمل حفيدتين تالين ورؤى».

وعبّر المتابعين عبر صفحة بدرية طلبة الشخصية عن إعجابهم بابنتها التي كشفت عن صورتها في حسابها، وبدت تُشببها إلى حد كبير.

وردّت هايدي سالم إبنة الفنانة بدرية طلبة بتعليق على الصورة موجهة رسالة إمتنان لوالدتها، قائلة: «أنتي اللي بنتي وأختي وأمي وصحبتي وكل حاجة ليا في الدنيا، ربنا يحفظك ويفرح قلبك زي ما دايما بتفرحينا».

وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة: “ربنا يحفظها ويسعدها ويبارك في بناتها، ماشاء الله، ربنا يحفظها ويبارك فيها يارب يا قلبي، بدرية وهي صغيرة، ما شاء الله شبهك كأنها إنتي، الشبه مش طبيعي، ربنا يحفظها ويحميها ويباركلك فيها هي وبناتها”.

بدرية طلبة تصغر 20 سنة فى “فوتوسيشن” جديد

من ناحية أخرى، شاركت بدرية طلبة متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” صورة جديدة لها ، كانت مفاجأة للمتابعين، إذب بدت أصغر من عمرها كثيرا، وارتدت فستان زفاف من اللون الأبيض .

ولاقت الصورة تفاعلا واسعًا بين المتابعين الذين أشادوا فى تعليقاتهم بإطلالة بدرية طلبة، وجاء فى التعليقات: “ده بجد أنتى.. معقول مش مصدقة .. بجد أنتى يا بدارة ولا بنتك، ولا فوتوشوب ياولاد”.

وحصلت الصور على إعجاب الآلاف من متابعيها على حساباتها الرسمية بجميع منصّات التواصل الإجتماعي، كما تداولها الكثير من روّاد التواصل الاجتماعي عبر صفحاتهم الشخصية معلقين عليها بأجمل العبارات.

وبعدها قامت بنشر مقطع فيديو تعليمي تشرح فيه للعروس كيفية استقبال باقة الزهور برومانسية من العريس، بطريقتها الكوميدية المعروفة، وقام بدور العريس في الفيديو مصمم الفستان والمشرف العام على جلسة التصوير.

بدرية طلبة تصالح ياسمين عبدالعزيز على أحمد العوضي

هذا وقد كشفت الفنانة بدرية طلبة أنها هي من صــالحت ياسمين عبدالعزيز على زوجها الفنان أحمد العوضي في خلافهما الأخير.

بدرية طلبة، رفضت كشف المزيد من التفاصيل خلال لقائها ببرنامج “كلام الناس”، مع الإعلامية ياسمين عز، والمذاع عبر فضائية MBC مصر، واكتفت بقول: ”ياسمين والعوضي حصــلت بينهم مشــكلة زي أي زوجين حصلت بينهم مشــادة وزعلوا من بعض شوية وتدخلت وصالحتهم والموضوع خلص”.

يُشار إلى أن الفنانة بدرية طلبة شاركت مع النجمة ياسمين عبدالعزيز في مجموعة من الأعمال الفنّية، ومن أبرزها دورها في فيلم “الدادة دودي” الذي عرضي في العام 2010، كما كما شاركت معها في فيلم “زكي شان”، كذلك كان لها دور متألق معها في فيلم “أبو شنب”، كما شاركت ياسمين عبدالعزيز في مسلسل اللي مالوش كبير والذي عرض في السباق الرمضاني 2021

يُذكر أن بدرية طلبة قد قدمت مؤخرًا آخر أعمالها السينمائية وهو فيلم «تماسيح النيل» والذي تم عرضه في 2021 بالسينمات.

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