هذه الطفلة أصبحت من أشهر وأجمل الممثلات عُرفت بجرأتها في التمثيل وتعرضت للكثير من الانتقادات.. لن تصدق من تكون؟!

كتب امير فتحي في الخميس 7 يوليو 2022 05:55 صباحاً - تعتبر هذه الطفلة الآن واحدة من الممثلات التي أحدثت ضجة كبيرة في عالم التمثيل بمشاركتها في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والتي تركت بصمة قوية في تاريخ الفن

إنها الممثلة التونسية “هند صبري” التي اختارتها المخرجة إيناس الدغيدي وهي من المخرجات المصريات التي قامت بإخراج العديد من الأعمال المصرية. اختارتها حتى تأخذ دور البطولة في فيلمها

إلا أن ذلك الفيلم كان من الأفلام الجريئة التي أثارت جدلا كبيرا وكان ذلك في عام 2002 لكن بالرغم من كل الجدل الذي أثاره ذلك الفيلم إلا أنه كان نقط تحول ملموسة في حياة هند صبري الفنية وحياته الشخصية.

صورة نادرة من طفولة “هند صبري”

إنطلاقة هند صبري

توالت أعمالها الفنية بعد ذلك وانطلقت في السينما والتليفزيون المصري بشكل كبير، قدمت أعمالاً فنّية أمام كبار النجوم أمثال الزعيم عادل إمام الذي قدمت معه فيلم “عمارة يعقوبيان” والذي تم عرضه في عام 2006، كما تألقت في مسلسل “عايزة أتجوز” والذي تم عرضه في عام 2010 وقد حقق نجاحًا كبيرًا.

هند صبري والأنشطة الاجتماعية

تعتبر النجمة هند صبري من الشخصيات التي تهتم بالقضايا الاجتماعية والإنسانية فهي تشارك في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة منذ عام 2009 وذلك لتساهم برفع الوعي حول مشكلة الجوع التي تعاني منها الشعوب العربية وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى تعيينها كسفيرة لمكافحة الجوع في برنامج الغذاء العالمي، وبسبب جهودها في هذه المجالات وكذلك مكافحة الفقر تم اختيارها كواحدة من ضمن قائمة أقوى 100 امرأة عربية وذلك من خلال مجلة CEO Middle East في عام 2013، وقد ضمت القائمة مجموعة من نساء العرب اللاتي لهن بصمة مؤثرة في كثير من المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والإنسانية أيضًا.

كذلك تعتبر هند صبري واحدة من أبرز أربع نساء ساهمن بشكل مباشر في الترويج لحركة انتفاضة المرأة العربية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وهي حركة تساهم في الدعوة للمساواة بين الرجل والمرأة وذلك طبقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة، كما أنها تندد بحرية المرأة وشعورها بالأمان والاستقلال.

أعمال ساهمت في نجومية هند صبري

في أحد اللقاءات مع النجمة هند صبري تم سؤالها بشكل واضح عن أعمالها الفنية التي ساهمت بشكل أساسي في نجوميتها فقالت: “أعمال فنية كثيرة ساهمت في تقريب علاقة الود بيني وبين الجمهور، بدايةً من فيلم “مذكرات مراهقة” للمخرجة الشهيرة إيناس الدغيدي، ومروراً ببعض الأفلام الرائعة مثل “عمارة يعقوبيان”، “الممر”، “الجزيرة”، “أحلى الأوقات”، “الكنز”، “إبراهيم الأبيض”.ولكل تجربة منهم جمالها وتأثيرها في مشواري الفني”.

جوائز هند صبري

أما عن الجوائز التي حازت عليها فهي تعني لها الكثير حيث أجابت قائلة: “الجوائز مهمة بالنسبة لأي فنان، لأنها باختصار شديد تعد دليل قوي على أنه يسير في الطريق الصحيح، الجمهور والنقاد يتابعون إنتاجه وحصلت خلال مشواري الفني على جوائز مهمة مثل جائزة فاتن حمامة، وقرطاج، وأنا أعتبر حب الجمهور هو أهم ما حصدته خلال مسيرتي الفنية”.

هند صبري تلعب دور دولت فهمي بفيلم «كيرة والجن»

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة هند صبري عن كواليس دورها في “فيلم كيرة والجن”، حيث تقوم بدور دولت فهمي، وهو الفيلم الذي أخرجه مروان حامد ومن تأليف أحمد مراد، ويعرض في موسم عيد الأضحى.

وأشارت هند صبري إلى أنها تحمست بشكل كبير لتقديم شخصية “دولت فهمي” التي وصفتها بالأسطورية، مؤكدة: “هي رمز لمرحلة مهمة في الحركة النسوية بمصر في أوائل نشاطها وخروجها من المنزل”.

وأكدت هند صبري أن دولت كانت سيدة قوية وشجاعة، قائلة: “شخصية تغري أي فنانة بسبب كثرة التفاصيل الخاصة بها، خاصة أنها رمز لقوة المرأة المصرية”، وأكدت أن تاريخ مصر يمتليء بالكثير من الشخصيات التي يمكن تسليط الضوء عليها مثل “دولت فهمي”.

وعن استعدادها للدور، قالت: “أطلقت العنان لخيالي ليكون شريكا في جزء من ملامح الشخصية وطريقتها”، موضحة أنها اعتمدت على قراءة كتاب أرسله لها المخرج مروان حامد لقاسم أمين عن هذه الفترة.

وأضافت: “شخصية دولت فهمي لا يوجد حولها الكثير من المعلومات بجانب وجود نقص في جوانب عديدة مثل حياتها وظروفها وطريقة حديثها وملابسها”.

ونوهت هند صبري بأنها قدمت الشخصية من خلال جمع تفاصيل موثقة بالإضافة إلى بعض الخيال للوصول إلى شكل ومضمون وطريقة تصرفاتها وتعاملها مع الأمور.

يُذكر أن “كيرة والجن” مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، ويتناول العمل قصص حقيقية لأبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال البريطاني وقت ثورة 1919، ويجسد أحمد عز شخصية المناضل عبدالقادر الجن، وتظهر هند صبري بشخصية دولت فهمي وتتحدث باللهجة الصعيدية، وهي تعمل في المقاومة ضد الإنجليز.

“كيرة والجن” بطولة: هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، هدى المفتي، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، ولارا إسكندر، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف منهم إياد نصار.

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