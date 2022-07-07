عبد الباسط حمودة يكشف حقيقة زواجه من نبيلة عبيد.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 7 يوليو 2022 05:55 صباحاً - كشف الفنان الشعبي المصري عبد الباسط حمودة حقيقة الأخبار والشائعات التي ترددت وتناولت زواجه من مواطنته الفنانة القديرة نبيلة عبيد.

وقال حمودة خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج “مصر جديدة”، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الأربعاء، إنه لم يتزوج من الفنانة نبيلة عبيد، مضيفا : “هي في مقام أختى الكبيرة، حد يتجوز أخته”.

وتابع مطرب المهرجانات الشعبية : “حد يتوه عن بلادنا في تصدير الشائعات، سواء بالزواج من نبيلة عبيد، أو أخبار وفاة عبد الباسط حمودة”.

يذكر أن نبيلة عبيد تزوجت أربع مرات، وتكتمت على حياتها الخاصة وزيجاتها لكن في عام 2010 اعترفت بأنها كانت قد تزوجت من المخرج أشرف فهمي في السر، ولكن الممثلة جالا فهمي نفت هذا الخبر وقالت إن ما تردد ما هو إلا إشاعة ولا أساس له من الصحة ولو أن والدها تزوج لأخبرها».

كما اعترفت نبيلة خلال برنامج تلفزيوني بأطول زواجاتها وكان مع السياسي المعروف ومستشار الرئيس مبارك الدكتور أسامة الباز واستمر زواجهما لمدة 9سنوات وفي برنامج «صريح جداً» مع المذيعة منى الحسيني أنها تزوجت في السر مرتين بشخصيات عربية.