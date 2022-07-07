شكرا لقرائتكم خبر عن Sonic the Hedgehog 2 يحقق 401 مليون دولار منذ طرحه أبريل الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Sonic the Hedgehog 2 إلى 401 مليون و 850 دولار، منذ طرحه يوم 8 أبريل الماضى بدور العرض المختلفة حول العالم، والعمل من إنتاج شركة Paramount Pictures، وانقسمت إيرادات الفيلم بين 190 مليونًا و 850 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و211 مليون دولار بـ شباك التذاكر حول العالم.

ويدور الجزء الثانى من Sonic the Hedgehog عندما أصبح Sonic جاهزًا لمزيد من الحرية، بعد الاستقرار في Green Hill، ووافق Tom وMaddieعلى تركه في المنزل أثناء ذهابهما في أجازة، ولكن، لم يكد يرحلوا، عندما عاد الدكتور روبوتنيك، ولكن هذه المرة مع شريك جديد،Knuckles ، بحثًا عن زمرد لديه القدرة على بناء الحضارات وتدميرها، ويتعاون Sonic مع رفيقه الخاص، Tails، واللذان يبدأن معًا رحلة للعثور على الزمرد قبل أن يقع في الأيدي الخطأ.

وحصل الجزء الأول من فيلم Sonic the Hedgehog على تقييم 64% على موقع التقييمات Rotten Tomatoes، الفيلم من بطولة جيم كاري، بن شوارتز، جيمس مارسدن، نيل ماكدونو، آدم بالي، تيكا سومبتر، ليان لاب، ديبس هوارد، الفينا لوك، ومن تأليف فان روبيتشاو، وإيفان سوسر، وإخراج جيف فاولر.

ودارالجزء الأول من فيلم Sonic the Hedgehog حول مساعدة شرطى فى بلدة جرين هيلز الريفية "سونيك" على الهروب من الحكومة التى تتطلع للقبض عليه.

Sonic the Hedgehog أو القنفذ سونيك، هى سلسلة ألعاب فيديو أنتجت عام 1991 وحققت اللعبة مبيعات وصلت لأكثر من 360 مليون نسخة حول العالم، وتدور قصتها حول احتفال القنفذ "سونيك" مع الأصدقاء، ليظهر كائن غريب يعرف بـ"ملتهم الزمان"Time Eater ويسحب الجميع نحو ثغرات زمنية، ويرمى كلا منهم فى فترة ما من التاريخ، ويجب على "سونيك" إنقاذ الجميع وإيقاف الكائن، ولكن الكائن قوى جدا ويضرب "سونيك" بقوة، وبعدما يعود "سونيك" إلى وعيه، يجد نفسه فى بعد غريب اسمه "الفضاء الأبيض"، يلتقى فيه الزمان مع المكان بعدما حذف بسبب امتصاص الألوان منه.