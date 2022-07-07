شكرا لقرائتكم خبر عن "فن محوج" تقدم lion king ثانى أيام عيد الأضحى على مسرح طيبة مول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة فن محوج، المسرحية العرض المسرحي The Lion King –" الأسد الملك" يوم الأحد المقبل ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح طيبة مول بمدينة نصر في تمام الساعة 9 مساءً، عن فيلم الرسوم المتحركة الأمريكي الشهير lion king من إنتاج والت ديزنى، وقام بالصياغة المسرحية إسلام إسماعيل وإخراج محمود عبد العزيز.

تدور أحداث العرض حول القصة الشهيرة للأسد سيمبا الذى يولد في أرض العزة، ويفقد والده الملك موفاسا في طفولته المبكرة بعد مؤامرة من عمه الشرير سكار وعلى إثر ذلك يهرب سيمبا ثم يعود بعد فترة ليواجه عمه ويستعيد عرش والده .

تجدر الإشارة إلى أن فيلم lion king فاز بجائزتي جولدن جلوب عن فئة أفضل فيلم موسيقي وأفضل موسيقى تصويرية، بالإضافة إلى جائزتي أوسكار عن فئة أفضل موسيقى تصويرية وأفضل أغنية أصلية بالإضافة إلى جوائز أخرى.



العرض المسرحى The-Lion-King

تقديم The-Lion-King على مسرح طيبة مول



جانب من العرض المسرحى



جانب من مسرحية The-Lion-King



صوفيا محمد إسماعيل



مسرحية The-Lion-King



