شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول كيدمان عارضة أزياء تخطف الأضواء.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت الممثلة العالمية نيكول كيدمان الأضواء بعد أن شاركت كـ عارضة أزياء خلال أحد العروض بـ باريس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع pagesix .

حيث ظهرت كيدمان مرتدية فستانا من اللون الفضى بكتف واحد، وحذاء بـ كعب عالى لونه أسود، وكان زوج كيدمان، المغني الريفي كيث أوربان، جالسًا في الصف الأمامي للتعبير عن فرحته بزوجته.















وكانت احتفلت الممثلة العالمية نيكول كيدمان بعيد ميلادها الشهر الماضى، إلا أن موقع الديلي ميل تطرق إلى أمر آخر بعيدًا عن تلك المناسبة، وهو ممثل في إقدامها على شراء شقة جديدة بعقار تمتلك فيه أربعة شقق أخرى، وتحديدًا في "سيدنى" إذ باتت بذلك تمتلك فيه خمسة شقق.

وأضاف التقرير أن سعر أحدث شقة اشترتها نيكول كيدمان التي تبلغ من العمر 55 عامًا يصل إلى 1.35 مليون دولار، وذلك بسبب حرصها على توسيع محفظتها العقارية بصورة أكبر مثلما يحصل مع الكثير من المشاهير.