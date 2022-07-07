شكرا لقرائتكم خبر عن صباح دفعت غرامة ألف جنيه فى الخمسينيات بسبب مايوه بكينى .. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيانا ً تقع بعض الخلافات بين نجوم الفن وبين المخرجين أو المنتجين بسبب الاختلاف حول تصوير بعض المشاهد ، حين يعترض النجم على تصوير مشهد معين ويصرالمخرج على عدم التعديل على مشاهد العمل الفنى.

وكثيراً ما حدثت بعض الموقف التى اختلف فيها الفنان مع المخرج فى رؤيته للمشهد وطبيعته، ومن بين المواقف ما حدث بسبب تصوير مشاهد يلتزم فيها الفنان بملابس معينة أو بسبب القبلات أو غيرها، ومنها ما حدث بسبب اعتراض بعض الفنانات على ارتداء المايوه فى بعض المشاهد، وهو الجدل الذى لا يتوقف ويثور بين حين وآخر بأشكال مختلفة، والقضية التى كانت مثارة حتى فى زمن الفن الجميل وخصصت لها المجلات الفنية بعض الموضوعات لمناقشتها ورصدها.

ففى بداية الستينيات تناولت المجلات الفنية العديد من الأزمات التى حدثت بسبب المايوه وتسببت فى خلافات بين نجمات الفن وبعض المخرجين والمنتجين ، بل وأدت أحياناً إلى اعتذار الفنانات عن بعض الأعمال الفنية.

ومن هذه المواقف ما حدث مع الشحرورة صباح فى بداية مشوارها الفنى وتحديداً فى بداية الخمسينيات عندما اضطرت لدفع غرامة 1000 جنيه لأحد المنتجين تنفيذاً لشرط جزائى فى العقد الذى وقعته للمشاركة فى أحد الأفلام ، وذلك بعد أن وصل الخلاف بينهما إلى القضاء ، حيث رفضت صباح ارتداء المايوه البكينى أثناء تصوير أحد المشاهد وطلبت تغيير بعض المشاهد التى تستدعى إرتدائها للمايوه، ولكن المنتج والمخرج رفضا طلبها، فتراجعت عن المشاركة فى الفيلم ، ووصل الأمر للقضاء الذى حكم بتغريمها مبلغ ألف جنيه وكان مبلغاً كبيراً فى هذا الوقت.