فن ومشاهير

رانيا يوسف تشارك في تحدي “باتمان في حلوان”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة  في تريند “تحدي باتمان في حلوان” الذي أعلنه مجموعة من رواد مواقع التواصل في مصر، ودعوا فيه للمشاركة في تحدٍ لارتداء ملابس الشخصية الهوليوودية الشهيرة “باتمان”، في 13 آب/ أغسطس في محطة مترو أنفاق ضاحية حلوان في القاهرة.

ونشرت رانيا عبر حسابها في تويتر صورة ظهرت فيها وهي ترتدي زي وقناع باتمان، في إشارة منها للمشاركة في التحدي.

يُذكر أن هذا النشاط بدأ من خلال منشور لشخص على “فيسبوك” يزعم فيه أنه باتمان الحقيقي، ليردّ عليه أكثر من شخص ادّعى كل منهم أنه باتمان الحقيقي، ووصل الجميع إلى حل وحيد وهو تنظيم معركة بين هؤلاء جميعاً، ويكون الفائز باللقب هو الشخص الذي يبقى حياً.

وعبّر الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن مدى سعادتهم بمشاهدة “باتمان” في مصر.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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