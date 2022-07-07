شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "نجوم الظهر" للنجم محمد صبحى رابع يوم عيد الأضحى على Cbc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية "نجوم الظهر" تليفزيونيا ولأول مرة يوم الثلاثاء المقبل 12 يوليو رابع أيام عيد الأضحى المبارك على قناة CBC الساعة التاسعة مساء، ويعاد إذاعتها صباح يوم الأربعاء.

مسرحية "نجوم الظهر" كتبها النجم محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وتصميم أزياء مريام عدلي، والأغاني كتبها الشاعر عبد الله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان، ويقوم ببطولتها ويخرجها الفنان محمد صبحي، ويشارك في البطولة كوكبة من النجوم أعضاء فرقة "استوديو الممثل" هم: سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة.