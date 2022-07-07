شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني وهنا الزاهد وأبطال فيلم "بحبك" يحتفلون بعرضه بحضور نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل صناع فيلم "بحبك" للنجم تامر حسني، بطرحه في دور العرض والذى ينافس في موسم عيد الأضحى المبارك، حيث حضر من صناع الفيلم، تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، عمرو صحصاح، احمد عزمي، فرح الزاهد.

كما حضر عدد من الفنانين لمشاهدة الفيلم مع صناعه وتهنئتهم بعرضهم منهم، الفنان علي ربيع، والفنان كريم عفيفي، والفنان حسام داغر، والفنان محمد أحمد ماهر.

وينافس تامر حسنى في موسم عيد الأضحى السينمائى بفيلم "بحبك"، تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخا، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى يشهد عرض بجانب "بحبك"، أفلام "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وإخراج مروان حامد، و"عمهم" بطولة محمد أمام ومحمد سلام وهدى المفتى وأيتن عامر وباسم سمرة وسيد رجب وإخراج حسين المنباوى.