شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Thor: Love and Thunder ينتظر 150 مليون دولار فى أول 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي فإنه من المتوقع أن يجلب الجزء التاسع من MCU المترامي الأطراف من 145 مليون دولار إلى 155 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع بعض التقديرات تصل إلى 170 مليون دولار، ويبدأ عرض الفيلم يوم الجمعة في 4300 مسرح فى أمريكا الشمالية.
العمل يعد الثانى من سلسلة Thorالذى يقوم وايتيتى بإخراجه، بعد فيلم Thor: Ragnarok، الذى طُرح عام 2017، وقد صرح وايتيتى قائلا: "الجزء الرابع من Thor، سيجعل فيلم Thor: Ragnarok، يبدو وكأنه عملا ضعيفا، حيث إن الجزء الجديد به العديد من التغييرات، بالإضافة إلى الحبكة التى تزيد من إثارته".
الفيلم ينتمي لنوعية أفلام المغامرة المثيرة وهو تكملة مباشرة لفيلم "Thor: Ragnarok" عام 2017، وهو من إخراج تايكا وايتيتي، بطولة كريس هيمسوورث، ناتالي بورتمان، كريستيان بيل، ونخبة من النجوم، كجزء من المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائى.