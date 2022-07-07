شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Thor: Love and Thunder ينتظر 150 مليون دولار فى أول 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية عن التوقعات المنتظرة لإيرادات فيلم الاكشن والخيال Thor: Love and Thunder، حيث توقع القائمون على الفيلم حصد ما يقارب الـ 150 مليون دولار فى الافتتاحية الأولى للفيلم أول ثلاثة أيام فى شباك التذاكر.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي فإنه من المتوقع أن يجلب الجزء التاسع من MCU المترامي الأطراف من 145 مليون دولار إلى 155 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع بعض التقديرات تصل إلى 170 مليون دولار، ويبدأ عرض الفيلم يوم الجمعة في 4300 مسرح فى أمريكا الشمالية.