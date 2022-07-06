نوال الزغبي في “حفلة” استثنائية قريبًا.. العد التنازلي بدأ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة اللبنانية نوال الزغبي لطرح أغنية استثنائية بعنوان “حفلة” مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بتعاون هو الرابع بينهما بعد النجاح الكبير الذي حققاه معًا بعدد من الأعمال الفنية، وآخرها كان بأغنية “لسه باجي على بالك” التي صدرت في شهر مارس الماضي.

وأعلنت نوال الزغبي عن بدء العد التنازلي لطرح فيديو كليب “حفلة” من خلال تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”، قائلةً: “حفلة يللا حفلة يللا حفلة.. لا أستطيع الإنتظار أكثر”.

الأغنية استثنائية، تحمل النمط الموسيقي الايقاعي السريع، وتُقدم من خلالها نوال الزغبي ستايل غنائي جديد عليها، من كلمات هاني صارو وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمر الخضري.

صُورت أغنية “حفلة” على طريقة الفيديو كليب في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد، واستغرق التصوير يومين، اليوم الأول داخل الاستديو، واليوم الثاني على البحر وسط أجواء حماسية تُوحي بمفاجأة كبيرة للجمهور في الوطن العربي.

ومن المُقرر طرح أغنية “حفلة” خلال الأيام المقبلة عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على “يوتيوب”، ومنصة انغامي بعد توقيع اتفاقية تعاون بينهما قبل أسابيع قليلة.