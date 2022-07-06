اسم تيم حسن يلمع عالميًا.. الهيبة” ينافس بقوّة على “نتفليكس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أفرد تقرير نشرته صحيفة GQ العالمية بنسختها المكسيكية باللغة الإسبانية، مساحة كبيرة لمسلسل “الهيبة”، ضمن أبرز أعمال الأكشن على منصة Netflix “نتفليكس”.

واحتل “الهيبة” مكانته بين المسلسلات العالمية ضمن التقرير الذي شمل “قصصاً رائعة على “نتفليكس”، تستحق المعرفة على رغم قلتها.

وجاء في التقرير: “في العامين الأخيرين، أثبتت هذه المسلسلات الأجنبية أنها من بين أفضل ما يمكنك رؤيته، فكلها تقريباً مليئة بالتاريخ والتقاليد والمشكلات الاجتماعية والعناصر الثقافية التي تمنحها لمسة خاصة وغريبة تقريباً، ما أكسبها ملايين المعجبين حول العالم”.

وأضاف: “إنها إنتاجات رائعة مع الكثير من الاهتمام بالتفاصيل والتصوير الفوتوغرافي والموسيقى والإعدادات، ولديها ممثلون رائعون ويجرؤون على الذهاب إلى الأماكن التي يتجنبها الآخرون، وعلى Netflix هناك من المسلسلات الرومانسية إلى الإثارة الإجرامية والقصص الخيالية التي همّها اللعب بإدراك المشاهد وطريقة تفكيره”.

وتابع عن قصة “الهيبة”: “قليل من الأكشن وقليل من الرومانسية. يأخذنا هذا المسلسل إلى الهيبة، منطقة تقع على الحدود بين سورية ولبنان، حيث يسيطر جبل وعشيرته شيخ الجبل على تجارة السلاح والتهريب عبر الحدود، مع احترام العادات والتقاليد العشائرية لحل النزاعات واحتفاظهم بقوّتهم ونفوذهم”.

وأوضح أنه “بعد تلقي نبأ وفاة عادل شيخ الجبل ووصول زوجته وابنه الوحيد، تنكشف أسرار وصراعات الأسرة وتعريض كل ما بنوه للخطر”.

يُذكر أن “الهيبة”من إنتاج شركة “الصبّاح” (سيدرز آرت) يُعرض على المنصة العالمية بأجزائه الخمسة بمعظم لغات العالم.