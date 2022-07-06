جنات تعود بأغنية جديدة.. ما سبب غيابها عن الفن لعامين؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت الفنانة جنات ضيفة على برنامج “ET بالعربي”، حيث كشفت للزميل راغب حلاوي سبب ابتعادها عن الوسط الفني لأكثر من عامين… إذ قالت: “ابتعدت الفترة الماضية عن الفن لأسباب شخصية بجانب انتشار فيروس كورونا، كما أن توزيع الأغاني لم يعد بنفس القوة ولن أطرح ألبوماً كاملاً مرة أخرى”.

وأعلنت جنات استعدادها لطرح عدد من الأغاني “السينغل”، كل شهرين أو ثلاثة حتى لا تغيب عن جمهورها طويلاً.

وتطرّقت جنات الى الحديث عن أغنيتها الجديدة مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، التي صورتها منذ أيام في بيروت بلبنان، قائلةً: “الأغنية من كلمات محمد رفاعي وألحان أحمد زعيم وستكون مختلفة وفيها طاقة إيجابية، والفيديو كليب من إخراج فادي حداد والذي اكتشفت نفسي بشكل جديد من خلاله”.

يُذكر أن جنات أحيت أخيراً حفلاً غنائياً في مكتبة الإسكندرية وأمتعت جمهورها بمجموعة من أجمل أغانيها.

وكان آخر أعمال جنات، تقديمها تتر مسلسل “شارع 9” حيث غنّت “القلب مات” التي تم تخصيصها لتتر بداية المسلسل وأغنية “أهي مراحل” التي كتبت لتتر نهايته.

يُشار إلى أن آخر ألبومات جنات حمل اسم “أنا في انتظارك”، وضم 11 أغنية.