نقابة الممثلين تتعاقد مع شركة تنظّم جنازات الفنانين.. أشرف زكي يكشف الأسباب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عقد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية مؤتمراً صحافياً مساء أمس (الثلاثاء)، للكشف عن سبب تعاقد النقابة مع شركة متخصصة في تنظيم جنازات الفنانين.

وقال زكي إن السبب وراء ذلك هو الفوضى التي تحدث نتيجة التزاحم الشديد من محبي الفنانين من أجل توديعهم وإلقاء النظرة الأخيرة عليهم.

وأوضح أن انتشار المندسّين في الجنازات ونشرهم الفوضى من دون مراعاة لحرمة الميت سبب أساسي في قرار النقابة توقيع الشراكة مع مؤسسة خاصة لتنظيم جنازات الفنانين.

وحضر المؤتمر الصحافي لنقابة المهن التمثيلية، عدد كبير من الفنانين على رأسهم: الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنانة نهال عنبر عضو النقابة، والفنان أحمد سلامة وغيرهم.

يُذكر أن قرار النقابة التعاقد مع شركة لتنظيم الجنازات جاء في أعقاب تولي الشركة تنظيم جنازة الفنان سمير صبري، الذي توفي في 20 أيار (مايو) الماضي.