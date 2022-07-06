“وسع وسع”.. أحمد سعد يفاجئ الجمهور بـ”لوك” غريب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطل المطرب المصري أحمد سعد على جمهوره بـ”لوك” غريب ومختلف عن كل ما ظهر به سابقاً، إذ ظهر بشعر مصبوغ بلون مائل إلى البياض، مرتدياً نظارة شمسية، وقميصاً باللون البنفسجي الغامق.

وجاء هذا الظهور ضمن ترويج الفنان المصري أغنيته الجديدة “وسع وسع”، التي أعلن عن إطلاقها مساء اليوم الأربعاء.

وسبق ذلك بيوم واحد ظهور سعد داخل سيارته وهو يردد بعض كلمات الأغنية، ضمن حملته التشويقية لها، وكشف بعضاً من كلماتها، وهو يغني فيقول: “وسع وسع.. مين الي جاي.. يستنى دوره جاي.. أهلاً بالي عايز.. سيبوه انا عايزه حي”.

وتشير الصور والفيديوهات، التي حرص سعد على نشرها منذ عدة أيام إلى أن الفيديو الخاص بالأغنية سيكون مختلفاً عما قدمه سعد سابقاً، سواء من حيث الشكل أو طريقة التصوير والطرح، بعد أن ظهر خلال بروفات الفيديو داخل إحدى الصالات الرياضية رفقة عدد كبير من الراقصين والراقصات، الذين كانوا يتدربون على رقصات ستقدم خلال الفيديو كليب الخاص بالأغنية.

كما ظهر سعد في صورة ثانية ببدلة وصفها البعض بالغريبة، وهي صفراء اللون تكثر بها النقوش والألوان المتداخلة.

وقبل أيام قليلة، احتفل المطرب المصري الذي يحقق نجاحات كبيرة في الفترة الأخيرة بوصول أغنيته الأشهر “عليكي عيون” لأكثر من 100 مليون مشاهدة على “يوتيوب”، بينما تحقق أغنية “صدقيني” نجاحات مماثلة، إذ استطاعت حصد ما يقارب الـ65 مليون مشاهدة لغاية الآن.

وتصدرت أعمال أحمد ورقصاته “الترند” في الوطن العربي خلال الفترة الأخيرة، واستطاع أن يضع نفسه ضمن نجوم الصف الأول في الوطن العربي بكل اقتدار، بعد النجاحات المتتالية التي حققها، والتي تعود إلى ذكائه في اختيار الكلمات واللحن، وبما يتناسب مع صوته وشخصيته.

من جانب آخر، لم يغب سعد عن مشكلة نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان هاني شاكر، وعلق عليها مؤكداً قيمة هاني شاكر الكبيرة جداً في الوطن العربي، وقال: “أنا اشتغلت مع هاني شاكر كفنان ورأيت بنفسي احترام الناس له في جميع المسارح الغنائية في كل الدول، ولا يجرؤ أحد أن يتحدث أو صوته يرتفع على أحد أثناء البروفات”.

وأشار سعد إلى أنه ومع كامل احترامه وتقديره لأطراف المشكلة التي حدثت، لكن الجميع عمل مع هاني شاكر في حفلات كثيرة ولم يجرؤ أحد أن يتطاول أو يشتبك أو تحدث خناقة في حضوره.

وتابع أن هاني شاكر تطوع ليكون نقيباً للموسيقيين لمساعدة المهنة وتطويرها والدفاع عن حقوقها، كاشفاً أن هاني شاكر كان أكثر الداعمين له، ووجوده في النقابة مفيد له.