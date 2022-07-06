شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يروج لفيلمه الجديد "عمهم" قبل طرح بساعات.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم محمد إمام على الترويج لفيلمه الجديد "عمهم" المقرر طرحه غداً فى صالات العرض السينمائي، حيث نشر صورة لبوستر الفيلم عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب: "عمهم بكرة في جميع سينمات مصر إن شاء الله، مستني رأيكم".

جدير بالذكر أن فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، محمد سلام، هدى المفتى، آيتن عامر، باسم سمرة، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، محمد ثروت، الشحات مبروك.

وكان آخر أفلام محمد إمام "لص بغداد" وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.