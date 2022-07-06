شكرا لقرائتكم خبر عن 24 شهرا على طرح الموسم الجديد والأخير من Stranger Things والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أيام قليلة من إسدال الستار على الموسم الرابع لسلسلة الخيال والفنتازي Stranger Things، قررت الشبكة المنتجة للسلسلة الشهيرة الإعلان عن موعد طرح الموسم الخامس والأخير والذى سيأتي فى 2024 أي بعد عامين من طرح الموسم الرابع منذ أيام، والذى جاء على مرحلتين، حيث لم يتوقع القائمون على العمل النجاح الكبير الذى حققه الموسم الرابع ومطالبات المشاهدين باستكمال السلسلة.

وأكد مؤلفا المسلسل الذى يطرح على منصة نيتفلكس، الثنائى روس ومات دوفر أن الموسم الخامس من السلسلة المنتظرة ستكون مدة حلقاته أقصر من الموسم الرابع الذى طرح على جزأين فى مايو الماضى، ويوليو الجارى.

حيث صرح دوفر قائلين: "السبب الوحيد الذي يجعلنا لا نتوقع أن نبقى هكذا، أنه استغرق الأمر ساعتين تقريبًا قبل أن ينجذب المشاهدين إلى حلول لـ لغز خارق للطبيعة، ويكافحون من أجل التكيف مع المدرسة الثانوية وما إلى ذلك، وبالتالي لن يكون من المتوقع أن يحدث هذا في الموسم الخامس المنتظر".

وأنهى دوفر حديثهما قائلين: "شيء واحد يمكن أن يتوقعه المتابعين هو أن تبدأ الشخصيات من حيث توقفت، وتكون جاهزة للانطلاق، ويكون لديهم هدف، وأعتقد أن هذا سيستغرق ساعتين على الأقل لـ جعل هذا الموسم مختلفًا".