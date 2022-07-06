شكرا لقرائتكم خبر عن زينة: "الدوم" برنامج مهم يكتشف ويدعم مواهب بلدنا التى لم ولن تنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النجمة زينة بتجربة برنامج "الدوم" الذى تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم وتحدث عن دوره في إظهار مواهب وقدرات الشباب، وقالت زينة لـ"الخليج 365"، إن "الدوم" برنامج مهم بكل تأكيد لاسيما وأنه يكتشف مواهب مصرية، مشيرة إلى أننا لا بد من دعم مواهب بلدنا لأنها أهم بلد في العالم، وأن مواهب مصر لم ولن تنتهى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد ببرنامج "الدوم" والذى عرض على شاشة قناة "ON" خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هناك بعض البرامج التليفزيونية القادرة على إظهار مواهب وقدرات الشباب مثل برنامج "الدوم".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية: "بشوف مثلا بنبقا أحيانا مقصرين في الإعلان مش الدعاية.. ولكن إزاى أسوق الكلام المهم للدولة، شوفت مثلا برنامج إسمه "الدوم".. لما البرنامج اشتغل إده فرصة كبيرة لمهارات شباب وشابات مصر في كل مناحى مصر.. أتاحنا لهم منصة.. والكلام ده أتاح شكل من اشكال التسويق للفكرة".

أكد الرئيس السيسي: "مقدرش أعمل برنامج زى ده للموضوع ده، مجبش الولاد والشباب والبنات اللى تميزوا فى هذا الأمر، والقي الضوء عليهم علشان أخلى النشء اللى طالع يبقا عنده الحلم ده.. المقارنة دايما بتبين حالة المستوى".

وتنتظر زينة عرض مسلسلها الجديد "420 دقيقة" المكون من 6 حلقات، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته محمد شاهين، مطرب الراب أبى يوسف، سماح أنور، محمد شاهين، رشدى الشامى، علاء مرسى، آلاء سنان، تأليف محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة في أول تعاون يجمعه بالنجمة زينة، وتدور أحداث العمل فى في إطار اجتماعي تشويقى.