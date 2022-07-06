شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: الرئيس السيسى يعرف قيمة الفن وبرنامج "الدوم" فرصة ومفيد جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت النجمة إلهام شاهين على إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرنامج "الدوم" ودوره فى اكتشاف المواهب وإظهار قدرات الشباب، وقالت لـ"الخليج 365": "أكنّ كل الاحترام لرئيسنا، إنه بيتابع الفن، وعارف أخباره ومهتم إن الشباب تاخد فرص، لأنه بيفكر صح لمستقبل مصر، خاصة أن الفن قيمة كبيرة وثقافة واسعة أوى ومؤثر جداً في المجتمع، فالرئيس أكيد عارف قيمة الفن ويتابعه ومهتم بالبرامج اللى هتطلع لنا نجوم جدد ومواهب شابة".

وأشارت إلهام شاهين إلى أن "الدوم" برنامج مهم جداً، موضحة: "لو تعرف أد إيه عدد الشباب الصغير اللى عنده مواهب في مجالات عديدة، وبيحاول يوصّل موهبته دى ومش عارف، أنا بيجيلى رسايل من ناس كتيرة جدا عاوزين يمثلوا أو يغنوا، عاوزين فرصة، فالبرنامج فرصة لاكتشاف المواهب وفرصة كمان إنه يشغلهم والناس تعرفهم من خلال البرنامج، ففعلا مفيد جداً جداً، وكما ده يخلى الشباب يهتموا بالنشاطات الثقافية والفنية بدل ما يهتموا بأمور أخرى تضرهم، أنا حابة البرنامج ومؤيداه ومسانداه جداً".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد ببرنامج "الدوم" والذى عرض على شاشة قناة "ON" خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هناك بعض البرامج التليفزيونية القادرة على إظهار مواهب وقدرات الشباب مثل برنامج "الدوم".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية: "بشوف مثلا بنبقا أحيانا مقصرين في الإعلان مش الدعاية.. ولكن إزاى أسوق الكلام المهم للدولة، شوفت مثلا برنامج إسمه "الدوم".. لما البرنامج اشتغل إده فرصة كبيرة لمهارات شباب وشابات مصر في كل مناحى مصر.. أتاحنا لهم منصة.. والكلام ده أتاح شكل من اشكال التسويق للفكرة".

أكد الرئيس السيسي: "مقدرش أعمل برنامج زى ده للموضوع ده، مجبش الولاد والشباب والبنات اللى تميزوا فى هذا الأمر، والقي الضوء عليهم علشان أخلى النشء اللى طالع يبقا عنده الحلم ده.. المقارنة دايما بتبين حالة المستوى".