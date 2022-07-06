شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوى: الرئيس عنده شغف لرؤية الإبداع رغم كل مسئولياته السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الناقد طارق الشناوى على إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرنامج اكتشاف المواهب "الدوم" والذى عرض على شاشة قناة "ON" خلال الفترة الماضية، قائلا: "هذه دعوة مهمة من الرئيس لاكتشاف المواهب، فالرئيس السيسى لديه شغف لرؤية الإبداع رغم كل مسئولياته السياسية، ورغبة لمتابعة الحياة الفنية، وهذا ما يظهر فى استضافته للفنانين فى الكثير من المناسبات".

وأضاف الناقد طارق الشناوى أن إشادة الرئيس السيسى ببرنامج الدوم هي رسالة لكل المبدعين بأن يقدموا أكثر وأكثر، فمصر خصبة بالمواهب الفنية وتحتاج إلى عيون لاكتشاف المواهب، لافتا إلى أن أول خطوة لإنعاش الفن هي اكتشاف المواهب، وأتمنى أن يكون هناك توسع أكثر فى اكتشافهم.

وتابع الشناوى أن المصريين مولودون ولديهم جينات الفنية، فما الذى يجعل آثارنا باقية حتى الآن يأتيها الناس من كل مكان فى العالم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد ببرنامج "الدوم" والذى عرض على شاشة قناة "ON" خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هناك بعض البرامج التليفزيونية القادرة على إظهار مواهب وقدرات الشباب مثل برنامج "الدوم".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية: "بشوف مثلا بنبقا أحيانا مقصرين في الإعلان مش الدعاية.. ولكن إزاى أسوق الكلام المهم للدولة، شوفت مثلا برنامج اسمه (الدوم).. لما البرنامج اشتغل إده فرصة كبيرة لمهارات شباب وشابات مصر في كل مناحى مصر.. أتاحنا لهم منصة.. والكلام ده أتاح شكل من اشكال التسويق للفكرة".

وأكد الرئيس السيسي: "مقدرش أعمل برنامج زى ده للموضوع ده، مجبش الولاد والشباب والبنات اللى تميزوا فى هذا الأمر، والقي الضوء عليهم علشان أخلى النشء اللى طالع يبقا عنده الحلم ده.. المقارنة دايما بتبين حالة المستوى".