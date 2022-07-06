شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشاد يطرح أحدث أغانيه "اللى قال" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب محمد رشاد أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات يوتيوب التي تحمل اسم "اللي قال" وهى من كلمات كريم حكيم وألحان مودي منير وتوزيع چيزو وميكس، وماستر بيشوي مجدي.

وظهر مؤخرا المطرب محمد رشاد في أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "ملف سري" للنجم هاني سلامة الذى عرض في موسم رمضان الماضي ، بشخصيته الحقيقية كضيف شرف في مشهد يجمعه بجودي المالكي "كارولين عزمي" وخطيبها، في استوديو التسجيل الخاص بخطيبها كي يقوم بتسجيل أغنية له.

وجاءت كلمات الأغنية التي غناها محمد رشاد متماشية مع أحداث الحلقة الرابعة من المسلسل وكانت كلماتها كالتالي: "بعد الفراق مابقتش حاجة هي هي، كل حاجة شايفها غامقة وهي مش ليا، ومفيش في القلب حاجة تفرحه بقي دق قلبي بيجرحه وبيدبحه، أنا موجوع، أنا موجوع اوي من قسوة الموضوع ماهي مش حياة أعيش العمر ويا دموع ومفيش رجوع انا موجوع ، ووحشاني والشوق في القلب بقي ممنوع وقلبي بيبكي ويا الروح بصوت مسموع أنا موجوع".