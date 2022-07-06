شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام السينما تتخطى 20 مليون جنيه فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت أفلام السينما المعروضة حاليًا الـ 20 مليون جنيه هذا الأسبوع، وحققت إيرادات رسمية بلغت 20,603,019 ، حيث وزعت الإيرادات على 4 أفلام هى:"كيرة والجن" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، وفيلم "واحد تانى" للنجم أحمد حلمى، وفيلم "العنكبوت" للنجمين أحمد السقا ومنى زكى، وفيلم "زومبى" لـ على ربيع وحمدى المرغنى.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، سلوى عثمان، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

فيلم "زومبى" بطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، ووليد أبو المجد وعدد آخر من الفنانين إصافة إلى ضيف الشرف عمرو عبد الجليل، والفيلم تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وتدور أحداثه في إطار كوميدى.