ديانا كرزون تعتذر عن عدم المشاركة في مهرجان جرش لهذه الأسباب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالقرار الحاسم والمفاجئ الذي اتخذته الفنانة الأردنية ​ديانا كرزون بالاعتذار عن عدم المشاركة في مهرجان جرش.

وأوضحت كرزون أنها اتخذت القرار بعد دراسة طويلة، تبين لها من خلالها غياب الاستقرار في تنظيم المهرجان، وتعمد القائمين عليه، التقليل من تقدير الفنان الأردني، بعد غياب أسماء الفنانين الأردنيين عن برنامج المهرجان الذي وُزّع في المؤتمر الصحافي الخاص بالإعلان عن الفعاليات الحاضرة، وذلك صباح الاثنين.

كما أشارت إلى عدم احترام التزامات الأردنيين بشكل خاص، ومحاولة إلزامهم بمواعيد محددة للغناء، وعدم تقديرهم مادياً، بغض النظر عن كونه ليس الأمر الأساسي، ولكنه يدل على الاستهتار بالتعامل مع الفنان الأردني من قبل إدارة المهرجان.

وقالت ديانا: “إن ما حدث مع الفنان عمر العبد اللات كان رسالة واضحة من إدارة المهرجان، بأنها لا تلتفت لنجومية الأردنيين وتحاول تهميشهم على حساب الآخرين”.

وأضافت أنها متأكدة من احترام جميع الفنانين العرب في المهرجان، للأردنيين، ولكن المشكلة التي تواجهها باتت شخصية، ولا تتعلق بأحد آخر.

وكان الفنان عمر العبداللات أكدّ أنه غير موجود هذا العام في المهرجان، مشيرا خلال حديث له مع قناة المملكة إلى أن الظروف أدت إلى اعتذاره، بالإضافة إلى أمور تتعلق بسوء التنظيم، وأن إدارة المهرجان لم تسعى لتحسين وقته.

ويذكر أن مهرجان جرش بنسخته السادسة والثلاثون يحمل هذا العام شعار “نورت ليالينا” وينطلق في فترة ما بين 28 يوليو المقبل ويستمر حتى 6 أغسطس.