بعد تعافيها.. سميرة توفيق تعود إلى منزلها في أبوظبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعافت النجمة القديرة سميرة توفيق من الوعكة الصحية الأخيرة، التي ألمت بها وألزمتها دخول المستشفى وقضاء أسبوع كامل فيه لتلقي العلاجات اللازمة.

وحسب ما نشرت ابنة شقيقة الفنانة ومديرة أعمالها، لينا رضوان، فإن سميرة غادرت مستشفى كليفلاند أبوظبي بعد تعافيها بشكل كامل، وعادت لمنزلها الواقع بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقامت رضوان بتوثيق عودة سميرة لبيتها بعدة فيديوهات وصور، ما يشير بشكل حتمي لتلقي الفنانة الشهيرة التي تعتبر جزءًا أصيلاً من الفن العربي رعايةً واهتماماً خاصاً على مستوى الدولة.

وفي الشهر الماضي، لاحق العديد من الشائعات الفنانة العربية الكبيرة، بعد بث بعض الحسابات أنباءً عن وفاتها الأمر الذي نفته نقابة الفنانين الأردنيين مباشرة في ذلك الوقت، ولا تعتبر هذه الشائعات جديدة، إذ إنها تنتشر بين فترة وأخرى من بعض العابثين.

وتغيب أخبار النجمة الشهيرة بالأغاني التراثية منذ فترة طويلة، إذ إنها تلزم بيتها غالباً ولا تشارك كثيراً في النشاطات العامة، ولا يحتاج هذا الأمر للكثير من التفسير، إذ إن عمرها المتقدم ووضعها الصحي يقيدان حركتها وظهورها بشكل كبير.

وقد يكون آخر ظهور علني لها عندما قام النجم اللبناني وليد توفيق بزياتها في منزلها بأبوظبي قبل عام تقريباً، ونشر صورة تجمعه بها بوجود السفير اللبناني في الإمارات.

وقبل خمس سنوات، أطلت سميرة على المسرح مشاركةً حفل استقلال الأردن عام 2017، وبدا أنها لا تستطيع الغناء بشكل كامل وحدها، إذ كانت تغني رفقة الفنانة زين عوض، وتتقاسم معها تقديم أعمالها الغنائية.

وزين عوض هي الفنانة التي اختارتها سميرة توفيق، وسمحت لها بإعادة تسجيل أغانيها لتصبح الوريثة الشرعية لتراث الفنانة العربية الشهيرة سميرة توفيق.

وسبق أن أعلنت زين عوض تحضيرها لمشروع كبير، يتضمن تسجيل الكثير من أعمال سميرة، فيما أصدرت قبل عدة سنوات “ميدلي” خاصاً يتضمن أشهر أغاني توفيق.