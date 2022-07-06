ديانا حداد.. ما سر اختفائها وهل اعتزلت؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة اللبنانية ديانا حداد حالة من الجدل، وتصدرت مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، بعدما قامت بحذف جميع صورها من حسابها الرسمي علي موقع “إنستغرام”.

ومنذ غياب ديانا حداد، يتساءل الجمهور عن السبب وما إذا كانت قد اعتزلت الفن أم تأخذ قسطاً من الراحة، وكشف حلمي بشير، مدير أعمال الفنانة اللبنانية، في تصريحات صحافية، أن ديانا حالياً مبتعدة عن “السوشيال ميديا”، وأكدت في حديثها معه عبر الهاتف أنها ستخرج خلال أيام للحديث والرد علي كافة الأسئلة، التي تشغل عقل جمهورها ومحبيها سواء اعتزال أو غير ذلك.

وأضاف بشير: “لا أعرف كيف ستظهر للجمهور أو بأي وسيلة، سواء عبر إحدى القنوات أو من خلال (السوشيال ميديا)، لكن هي بخير ولم يطلها أمر سلبي”.

وكانت الفنانة اللبنانية ديانا حداد قد أثارت حالة من الجدل، بعد أن حذفت جميع الصور من حسابها الشخصي على تطبيق “إنستغرام”، ما جعل البعض يعتقد أنها قد تتجه إلى الاعتزال.

وجاء حذف ديانا حداد لصورها الشخصية، بعد انتشار أنباء عن اعتزالها، خاصة بعد تداول صورة لها، مؤخراً، أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة.

ورغم أن صورة ديانا حداد أمام الكعبة لم تكن جديدة، بل تعود إلى عام 2017، فإنها فجرت الحديث عن إسلام ديانا حداد، وجعلت البعض يبحثون عن حقيقة ديانتها، لتتصدر بعدها “الترند”، بسبب أن العديد من الجمهور لم يكونوا يعلمون أنها اعتنقت الإسلام قبل سنوات.

يذكر أنه طرحت الفنانة ديانا حداد، في فبراير الماضي، أحدث كليب غنائي لها، ويحمل عنوان “سيد الحمقى”، وحقق مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب” بعد مرور 24 ساعة على طرحه، ومن ألحان محمد أنور، وتوزيع حسام كامل، وكلمات الشاعر محمد القاسمي.