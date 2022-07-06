كاظم الساهر يغني في مصر لأول مرة منذ 13 عاماً.. وهذه التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تفاعل جمهور المطرب العراقي، كاظم الساهر، مع إعلان إحدى المؤسسات المصرية عن حضوره إلى مصر لإحياء حفل جماهيري بمنطقة الساحل الشمالي في شهر أغسطس المقبل.

ويشكل الحفل الظهور الأول للساهر في مصر، منذ آخر حفل أحياه قبل 13 عاماً، وبالتحديد ضمن “ليالي التلفزيون” في صيف عام 2009 بالعاصمة المصرية القاهرة.

ورحب الجمهور المصري بالساهر، متمنين ألا يكون حضوره مقتصراً على حفل واحد فقط، ومطالبين الشركة المنظمة بأن تتيح المجال لهم بحضور حفلات أخرى في القاهرة.

ويبدأ الساهر حفلات الموسم الصيف، انطلاقاً من إسطنبول حيث سيلتقي الجمهور هناك (ثالث أيام عيد الأضحى المبارك) يومَيْ 11 و12 يوليو الحالي، قبل أن يتوجه للعاصمة اللبنانية بيروت لإحياء حفل مساء 15 يوليو، وعلمت مصادر “زهرة الخليج” أن القائمين على “مهرجانات بيت الدين” يعقدون مفاوضات مع الساهر، لإحياء حفلين ضمن دورة المهرجان هذا العام، فضلاً عن مفاوضات تجري مع إدارة “مهرجان قرطاج” في تونس.

على جدول حفلات الفنان العراقي أيضاً، حفل يحييه مساء 28 يوليو أيضاً في العاصمة الأردنية عمان، قبل أن يتوجه إلى الولايات المتحدة الأميركية وكندا، لاستئناف جولة الحفلات المقررة هناك، وهي الحفلات التي تم تعليقها في شهر مارس الماضي، بعد وفاة زوجته السابقة، بحيث تكون مواعيد الحفلات الجديدة على النحو التالي: 18 أغسطس في تورونتو، و20 أغسطس في شيكاغو، و21 أغسطس في ديترويت، و26 أغسطس في واشنطن، و27 أغسطس في نيوجيرسي، كما تمت إضافة حفل جديد إلى الجولة سيقام في ولاية أريزونا يوم 2 سبتمبر المقبل.

على صعيد آخر، طرح الملحن الإماراتي فايز السعيد، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث أعمال الساهر الغنائية وهو “الديو” الغنائي الذي يجمعه بالفنانة بلقيس بعنوان “أهل العشق”، الذي تم تسجيله قبل خمس سنوات، من كلمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم (فزاع)، وألحان فايز السعيد، وتقول كلمات الأغنية في مطلعها: “ياللي من أسبابك أهل العشق من دمعه/ شرقاوي الزين لا غربي ولا حدري.. الغيم والورد والأشواق والقمرة/ لو قلت بتروح قالت يا الغلا بدري.. شفايفك ما تحتاج للحمرة/ وخدودك مفتحه وعيونها تدري”.