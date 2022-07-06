كريستيانو رونالدو يعرض طائرته الخاصة للبيع.. لهذا السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت تقارير عالمية عن عرض نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، طائرته الخاصة من طراز “غلف ستريم جي 200” للبيع.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية إن سبب عرض رونالدو طائرته، التي تبلغ تكلفتها 20 مليون جنيه إسترليني واشتراها عام 2015، يعود لكونها قد أصبحت صغيرة بالنسبة له وعائلته.

ووفق الصحيفة، فإن رونالدو يبحث عن طائرة خاصة بمساحة أكبر حجماً، ليتمكن من السفر بشكل مريح مع عائلته.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو كان يستخدم الطائرة طوال الإجازة في السفر حول أوروبا مع شريكته جورجينا رودريغيز وأطفاله، كما كان يستخدمها للطيران ذهابًا وإيابًا إلى البرتغال بفضل سرعتها القصوى البالغة 560 ميلاً في الساعة.

وأوضحت أن هذه الطائرة تتسع لعشرة ركاب، وتحتوي على كافة وسائل الراحة والرفاهية، مؤكدة أن الطائرة نادرة أيضاً، حيث تم تصنيع 250 طائرة منها فقط قبل انتهاء الإنتاج في عام 2011.

وأضافت “ذا صن” أن رونالدو يقوم بتأجير هذه الطائرة عندما لا يحتاجها، بسعر يراوح بين 5 آلاف و8500 جنيه إسترليني في الساعة الواحدة.

وأخيراً.. كشفت الصحيفة عن أن المشتري المحظوظ سيحصل على طائرة فاخرة مليئة بوسائل الراحة، بما في ذلك: خدمة واي فاي، وهاتف، وجهاز فاكس، وفرن كهربائي، وميكروويف، وثلاجة، ونظام ترفيهي، بالإضافة إلى أن هناك أيضًا فيلماً مفصلاً على متن الطائرة لمجموعة أهداف رونالدو.