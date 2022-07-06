كل ما تريدون معرفته عن حفل محمد منير في الإسكندرية بعد غياب 10 سنوات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أبدى الفنان محمد منير سعادته بعودته إلى مدينة الإسكندرية بعد انقطاع عن إحياء أي حفلات فيها استمر عشر سنوات، حيث سيحيي حفلاً في منطقة سيدي جابر في 15 تموز (يوليو) الجاري.

وأشاد “الكينغ” محمد منير باهتمام منظّمي الحفل بأدق تفاصيله، مؤكداً أنه يثق دائماً في الأفكار الجديدة للشباب… علماً أن منظّمي الحفل ماضون في الإعداد والتجهيز له حتى يكون بمواصفات عالمية تليق بمشوار محمد منير.

سيُقام الحفل على شاطئ “غولدن جويل” التابع للقوات المسلحة بسيدي جابر في مدينة الإسكندرية، ويشارك به كضيوف شرف فريق “بلاك تيما” الذي يعتبر أعضاؤه “الكينغ” مثلهم الأعلى وهم من أشد المعجبين به وبفنه.

وتتراوح أسعار التذاكر ما بين الفئة العادية وقيمتها 250 جنيهاً وفئة الـVIP وقيمتها 450 جنيهاً، وهو ما يتيح لشريحة كبيرة من عشاق “الكينغ” الحضور والاستمتاع معه بأضخم حفلات صيف 2022.