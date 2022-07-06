“فكرني باللمبي”.. محامي سارة الطباخ يسخر من محمد الشرنوبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائه مع برنامج “ET بالعربي”، كشف ياسر قنطوش محامي المنتجة سارة الطباخ عن الإجراءات الجديدة التي سيتخذها ضد الفنان محمد الشرنوبي بعد تصريحات الأخير حول تحرره من العقد مع الطباخ.

وقال قنطوش إن الشرنوبي سيكون مطالَباً برد مبالغ طائلة، تُقدَّر بـ 1.5 مليون جنيه كمصاريف قضائية… مؤكداً: “هو هيسدد إيه ولا إيه؟ المحكمة هتعمل مطالبة وهتنفذ عليه وعلى بيته”، ومشيراً إلى اعتزام سارة الطباخ الحصول على حقها عن كل عمل فني قدّمه الشرنوبي خلال السنوات الماضية”.

وأردف محامي سارة الطباخ أنه اتخذ إجراءات قانونية لمنع الشرنوبي من الحصول على تصاريح بالعمل من النقابات، قائلاً: “اللي بيحصل ده مش صح، يلتزم بعقده ويدّي كل واحد حقه، وبعدين هي الناس عنده مراحل؟ أنتم مش ملاحظين أن كل أسبوعين في مرحلة؟ سارة كانت مرحلة وخلصت؟”.

وكشف أن سارة الطباخ أعدت حملة دعاية تكلفت 12 مليون جنيه بعد تعاقدها مع الشرنوبي، قائلاً: “مين كان يعرف محمد الشرنوبي قبل ما تنتج له سارة الطباخ؟”.

وسخر ياسر قنطوش من موقف محمد الشرنوبي في القضية بالقول: “فكرني بالفيلم بتاع اللمبي لما دخل السجن وتاني يوم قال أنا حر، أنا مش فاهم هو إزاي ده، القانون واضح وأنا لما يبقى عندي موكل، لازم أكون أمين معاه وأقول له الحقيقة، ماضحكش على الرجل وأقول له أنت كسبت القضية، لازم اقرأ له الحكم صح”.