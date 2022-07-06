ممنوع الرجال.. بوسي تحيي حفلاً في الساحل الشمالي للنساء فقط

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة صادمة هي الأولى في حفلاتها، كشفت الفنانة الشعبية بوسي عن إحيائها حفلاً غنائياً ضخماً في الساحل الشمالي ثالث أيام عيد الأضحى الموافق فيه 11 تموز (يوليو) الحالي.

وفاجأت بوسي جمهورها بالإعلان عن أن الحفل مخصص “للسيدات فقط”، ونشر القائمون على الحفل عبر الصفحة الرسمية في موقع “إنستغرام” البوستر الرسمى للحفل.

يُذكر أن بوسي تعيش حالة من النشاط الفني، حيث طرحت العديد من الأغاني التي حققت نِسب مشاهدة ملحوظة، من بينها أغنية تحمل اسم “أبيع الدنيا”، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، وكسرت الأغنية حاجز الـسبعة ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

واحتفلت بوسي أخيراً بزفافها إلى مصفّف الشعر الرجالي المشهور هشام ربيع، والذي أُقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضره الكثير من مشاهير الفن والإعلام.