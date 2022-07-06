شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة البحرينية وفاء مكي تتعرض لحادث وحالتها حرجة بعد إجراء عملتين جراحيتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة البحرينية وفاء مكى عن تعرض ابنتها شهد لحادث مروع بسيارتها وطلبت من جمهورها الدعاء لابنتها لاسيما وأن حالتها حرجة، وذلك بعدما نشرت عبر حسابها بموقع انستجرام مقطع فيديو للسيارة بعد تعرضها للحادث وكشف الفيديو عن التهشم الكبير في السيارة، كما أوضحت وفاء مكى تفاصيل حالة ابنتها بعد نقلها للمستشفى مؤكدة أنها أجرت عمليتين.

ويأتي حادث ابنة وفاء مكى بعد شهرين من إجراء الأم جراحة استئصال ورم، حيث نشرت وفاء وقتها صورة على حسابها بموقع انستجرام من داخل غرفة العمليات معلقة:"دعواتكم… استئصال ورم"دون توضيح تفاصيل حالتها الصحية أو طبيعة ومكان الورم الذى تستأصله وهو ما أثار تساؤلات بين متابعيها حول طبيعة الورم وتأثيره على صحتها.



الفنانة وفاء مكي

وفاء مكي (ممثلة بحرينية، بدأت مشوارها الفني بالثانية عشرة من عمرها وذلك في الأعمال المسرحية سوأ التي كانت تعرض في المسرح المدرسي أو في المهرجانات المسرحية، وبدأت المشاركة في المسلسلات التلفزيونية في أول مسلسل تلفزيوني لها درب المحبة بعام 2003، ثم بدأت المشاركة في أعمال عدة في دول الخليج، إلا أن أنطلاقتها جاءت بالصدفة بعد اعتذار الممثلة هبة الدري عن دورها في مسلسل الداية وبعد ذلك قامت الفنانة حياة الفهد بطلة العمل بترشيحها لهذا الدور الذي حققت خلاله النجاح.



وفاء مكى

ومن أبرز المسلسلات التي شاركت فيها وفاء مكى "عين الذيب"، "كف ودفوع"، "صيف بارد"، "طريق المعلمات"، مضارب بنى قرقاص"، شوية أمل"، "الغافة"، "فص كلاص"، "عمر الشقا"، "قلوب للايجار"، "الداية"، "بلاغ للرأي العام"، "شاهين"، "بلا رحمة" وغيرها من المسلسلات إضافة إلى العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية.