محمد رمضان يعود إلى حفلات في مصر.. ماذا عن أزمته مع النقابة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الفنان المصري #محمد رمضان، أنهى أزمته الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية بشأن إحياء حفلات غنائية جديدة، حيث كان قد تم وقف منحه تصاريح بالغناء في مصر، على خلفية ظهوره “عارياً” وعدم التزامه بارتداء ملابس لائقة بمثل تلك الحفلات التي يحضرها جمهور غفير.

وقال محمود رمضان، مدير أعماله، في تصريح خاص لـ”النهار” إنه تعاقد على إحياء 3 حفلات غنائية في الساحل الشمالي ستقام جميعها في الصيف الحالي، مبيّناً أنه لا وجود لأزمة مع النقابة نهائياً، حيث تم منحه تصاريح بالغناء، كما أنه قام بتسوية الأزمة الخاصة بمسألة الملابس.

وأوضح أنّ رمضان يحيي حفلات غنائية في العديد من الدول العربية، تحظى بالكثير من التفاعل والحضور الجماهيري، لافتاً إلى أنه ليس من المنطق والعقل أن يتم منعه في بلده، لأن حفلاته تدر دخلاً جيداً، إضافة إلى أن النقابة تأخذ نسبة من الحفل، ما يفيدها أيضاً، من هنا فلا يوجد ما يمنع استفادة الجميع.

كما رفض الحديث عن ظهور رمضان في دراما رمضان المقبل من عدمه، مؤكداً أنه في حال وجود جديد، سيتم الكشف عنه، إضافة إلى أن رمضان يركز حالياً على العودة للسينما بقوة، خاصةً أنه يرغب في أن يكون فيلم “نمبر وان” عودة مميزة.

وأكد أنّ الفيلم سيجري تصويره بين مصر وأميركا عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، منوّهاً بأنّ المخرج ياسر سامي أنهى جميع التحضيرات الخاصة بالعمل التي استغرقت قرابة الشهر، معقّباً بأن محمد رمضان يشعر بحالة من السعادة بسبب النجاح الكبير الذي تحققه أغانيه من مشاهدات مرتفعة عبر “يوتيوب”، آخرها أغنية “تنطيط” التي تم طرحها أخيراً.

وكان أحد الموظفين داخل نقابة المهن الموسيقية قد أثار أزمة بشأن منع محمد رمضان من حضور التحقيقات معه، الخاصة بتوقيعه على إقرار وتعهد بعدم الظهور “عارياً” في الحفلات الغنائية التي يحييها في الفترة المقبلة.

يذكر أن حفل محمد رمضان، الذي أقيم في مصر في نيسان بالعام 2019، كان أحدث ضجة واسعة بسبب ملابسه، ما جعل نقابة المهن الموسيقية تقرر إعادة النظر في منحه تصاريح بالغناء في الحفلات.

ومنذ ذلك الحين لم يحيِ رمضان حفلاً غنائياً إلا بشروط معينة، حيث لم ينظم له سوى حفل خاص في “فاميلي بارك”، لكن تم إلغاء حفله في مدينة العلمين، مكتفياً بإحياء حفلات غنائية في السعودية والإمارات والعراق والأردن.