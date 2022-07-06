مفاجأة ناصر القصبي لجمهوره في عيد الأضحى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ النجم السعودي الكبير ناصر القصبي متابعيه بإعلان عرض مسرحيته “بخصوص بعض الناس” في الرياض.

إعلان ناصر القصبي جاء بعد انتهاء عرض المسرحية خلال فعاليات موسم جدة والنجاح الكبير الذي حققته.

وعبّر النجم السعودي ناصر القصبي عن سعادته الكبيرة بجمهور جدة وأعلن عرض المسرحية في الرياض خلال العيد وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” البارحه.. كان العرض الأخير للمسرحيه.. جمهور جده غير.. جمهور حي و الحي يحييك”.

وأضاف القصبي: “الآن في طريقنا الى الرياض لعرضها هناك أيام عيد الأضحى المبارك وتقبل الله طاعتكم و أتم فرحتكم وجعله الله عيد أضحى مبارك علينا وعليكم “.

وتفاعل عدد كبير من متابعي النجم السعودي مع الخبر معبرين عن فرحتهم بعرض المسرحية في الرياض وشوقهم لمتابعتها.

وتأتي أحداث العرض المسرحي المتميز في إطار كوميدي اجتماعي يروى قصص التناقضات اليومية التي تُقابل الجميع في الحياة، وبعض التحديات التي يواجهها الأشخاص في يومهم، فيما يُشارك في العرض إلى جانب ناصر القصبي وحبيب الحبيب كل من: ماجد مطرب فواز، ريماس منصور، إلهام علي، سعيد صالح، العمل من تأليف خلف الحربي وإخراج محمد الحملي.