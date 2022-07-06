شكرا لقرائتكم خبر عن لا أحد يصدقنى.. براد بيت يكشف عن معاناته مع حالة "عمى الوجه" النادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى براد بيت تفاصيل صراعه مع حالة نادرة من "عمى الوجوه" - معترفًا بأنه "لا أحد يصدقه" عندما يتحدث عن ذلك، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

يعتقد الممثل البالغ من العمر 58 عامًا أنه يعاني من عمى التعرف على الوجوه، وهو عدم القدرة على التعرف على الوجوه التي عادة ما تؤثر على الشخص طوال حياته أو معظمها.

لا يستطيع العديد من الأشخاص المصابين بهذه الحالة حتى التعرف على أفراد الأسرة أو الشركاء أو الأصدقاء والتكيف باستخدام طرق بديلة للتعرف على الأشخاص، مثل تذكر الطريقة التي يمشون بها أو تسريحة شعرهم أو صوتهم أو ملابسهم.

بينما لم يتم تشخيص حالة براد رسميًا بالحالة، إلا أنه يعتقد منذ فترة طويلة أنه يعاني وأقر بأنه قلق من أن ذلك أدى إلى اعتقاد الناس أنه بعيد أو منعزل حول الناس.

قال :"لا أحد يصدقني! أريد أن أقابل شخصًا آخر يعاني من عمى التعرف على الوجوه".

تحدث براد سابقًا عن معركته مع الحالة في عام 2013 ، قائلاً:"الكثير من الناس يكرهونني لأنهم يعتقدون أنني لا أحترمهم، بين الحين والآخر، سيعطيني شخص ما السياق، وسأقول، شكرًا لك على مساعدتي، لكنني أفقد المزيد من الناس".