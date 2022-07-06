شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: الرئيس السيسى خير داعم للفن والفنانين وهو المنتصر للشباب والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف جلال قائلا: "ولذلك ليس من الغريب أن يدعم بقلبه وروحه برنامجا كبيرا يعمل على اكتشاف الوجوه الجديدة فى مجال التمثيل والغناء والتقديم التلفزيونى مثل برنامج "الدوم"، ويشيد به لأنه على الدوام المنتصر الأول للإبداع وللشباب. وأعتقد أن التجربة نجحت وستتطور وتنجح أكثر فأكثر عاما بعد عام، ويكفي أنها تجربة مصرية خالصة وليست فورمات من برنامج أجنبى".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أشاد ببرنامج "الدوم" والذى عرض على شاشة قناة "ON" خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هناك بعض البرامج التليفزيونية القادرة على إظهار مواهب وقدرات الشباب مثل برنامج "الدوم".
وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية: "بشوف مثلا بنبقا أحيانا مقصرين في الإعلان مش الدعاية.. ولكن إزاى أسوق الكلام المهم للدولة، شوفت مثلا برنامج اسمه "الدوم".. لما البرنامج اشتغل إده فرصة كبيرة لمهارات شباب وشابات مصر في كل مناحى مصر.. أتاحنا لهم منصة.. والكلام ده أتاح شكل من اشكال التسويق للفكرة".