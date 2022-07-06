شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: الرئيس السيسى خير داعم للفن والفنانين وهو المنتصر للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج خالد جلال لـ"الخليج 365"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو خير داعم للفن والفنانين، وهو المنتصر على الدوام لشباب المبدعين، ويؤمن إيمانا كاملا بدور الفن والقوى الناعمة وأثرها فى السمو بوجدان الشعوب، ويصر دوما أمام العالم على افتتاح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ كل عام بعمل مسرحي يجمع شباب مصر بشباب العالم.

وأضاف جلال قائلا: "ولذلك ليس من الغريب أن يدعم بقلبه وروحه برنامجا كبيرا يعمل على اكتشاف الوجوه الجديدة فى مجال التمثيل والغناء والتقديم التلفزيونى مثل برنامج "الدوم"، ويشيد به لأنه على الدوام المنتصر الأول للإبداع وللشباب. وأعتقد أن التجربة نجحت وستتطور وتنجح أكثر فأكثر عاما بعد عام، ويكفي أنها تجربة مصرية خالصة وليست فورمات من برنامج أجنبى".